Coinbase'de Nihayet Beklenen Oldu! DOGE Ödemeleri Artık Destekleniyor!
Coinbase, Dogecoin (DOGE) ödemelerini kabul ettiğini açıkladı. Coinbase Commerce, şaka kripto parasını eklemesiyle müşterilerin yedi kripto para birimiyle ödeme yapmasına izin veriyor. İşte detaylar...
Coinbase Commerce, Nasdaq listesinde yer alan dünyanın herhangi bir yerindeki yatırımcıların kripto para birimi ödemelerini tamamen merkezi olmayan bir şekilde kabul etmelerini sağlayan bir platformdur.
Coinbase çarşamba günü Twitter üzerinden gelişmeyi şu şekilde duyurdu:
Artık Dogecoin’de (DOGE) ticari ödemeleri kabul ediyoruz dedi.
Coinbase internet sitesine göre, artık yedi kripto para birimi destekleniyor. Yatırımcılar Bitcoin, Bitcoin Cash, Dai, Ethereum, Litecoin, Dogecoin veya USD Coin ile ödeme yapabilir.
Coinbase yetkilileri ayrıca şöyle açıklıyor:
Coinbase Commerce tarafından kolaylaştırılan tüm ödemeler tamamen merkezi olmayan ve güvenilir dijital paralardır. Bu şekilde, kripto para biriminin cüzdanınızdan yalnızca yatırımcı tarafından erişilebilen bir cüzdana gittiği anlamına gelir. Bu akışın hiçbir noktasında, Coinbase dahil olmak üzere yatırımcı dışında hiç kimse bu fonlara erişemez dedi.
Doge için ne ifade ediyor?
Bu yeni gelişme sonucunda Dogecoin fiyatlarında bir artış gözlemlenmesi için net konuşmak sakıncalı olur fakat iyi bir gelişme olduğunu bildirmekte fayda var. Dogecoin(DOGE) için sağlam temellerde devam etmesi için bu gibi yenilikler ile desteklenmesi uzun vadede Dogecoin(DOGE) yatırımcılarını üzmeyecek gibi gözüküyor.
23 Tem 2021 - 17:23 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.