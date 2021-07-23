Ripple'a Yatırım Yapmak İsteyenler Bu Haber Size! Alım Fırsatı Mı? Yatırım Yapmaya Değer Mi?

Bu haftanın başından bu yana, XRP token’ı yavaş kazançlar elde ediyor ve teknik açıdan daha yükseğe tırmanmaya hazır görünüyor. Yukarı yönlü momentum oluşur ve güçlenirse, bu ruh hali devam ederse yakın vadede 1$ kilit seviyesine de ulaşılabilir.

Davadan kurtulan XRP, Visa’nın RippleNet üzerinde çalışan küresel ödeme platformu Currencycloud’u satın almasından bir miktar destek alabilir. Bu gelişme, Ripple’ın piyasa hacmine yönelik bir artış ile sonuçlanabilir ve ileriye dönük şirkete daha fazla güvenilirlik sunabilir.

XRP Temel Analiz

4 saatlik XRP/USD grafiğinde, hareketli ortalamaların çoğu ve MACD göstergesi, yatırımcılar arasında güçlü bir yükseliş eğilimi sergiliyor. Bununla birlikte, teknik göstergelerin momentumuna ek olarak 200 EMA, 200 SMA ve Stokastik RSI de düşüş eğilimi gösteriyor.

Fiyat, 0,602 dolardaki pivot noktasının hemen üzerinde oturuyor ve alıcılar için görünen bir sonraki hedef, 0,644 dolardaki güçlü direnç seviyesi olabilir. Bu seviye kırılırsa, Ripple’ın XRP’si nihayet kilit 0,70 $ seviyesini geçmeden önce son direnç noktası olan 0,699 $ seviyesini test edebilir.