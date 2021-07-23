Ripple'a Yatırım Yapmak İsteyenler Bu Haber Size! Alım Fırsatı Mı? Yatırım Yapmaya Değer Mi?
Geçen haftaya göre piyasanın biraz daha toparlanmasıyla birlikte XRP’nin 0,60 dolarlık kilit seviyeyi kırması iyi bir haber olarak gözüküyor. Bu yazıyı yazarken ise, XRP/USD 0.607 dolar civarında işlem görüyor. İşte detaylar...
Bu haftanın başından bu yana, XRP token’ı yavaş kazançlar elde ediyor ve teknik açıdan daha yükseğe tırmanmaya hazır görünüyor. Yukarı yönlü momentum oluşur ve güçlenirse, bu ruh hali devam ederse yakın vadede 1$ kilit seviyesine de ulaşılabilir.
Davadan kurtulan XRP, Visa’nın RippleNet üzerinde çalışan küresel ödeme platformu Currencycloud’u satın almasından bir miktar destek alabilir. Bu gelişme, Ripple’ın piyasa hacmine yönelik bir artış ile sonuçlanabilir ve ileriye dönük şirkete daha fazla güvenilirlik sunabilir.
XRP Temel Analiz
4 saatlik XRP/USD grafiğinde, hareketli ortalamaların çoğu ve MACD göstergesi, yatırımcılar arasında güçlü bir yükseliş eğilimi sergiliyor. Bununla birlikte, teknik göstergelerin momentumuna ek olarak 200 EMA, 200 SMA ve Stokastik RSI de düşüş eğilimi gösteriyor.
Fiyat, 0,602 dolardaki pivot noktasının hemen üzerinde oturuyor ve alıcılar için görünen bir sonraki hedef, 0,644 dolardaki güçlü direnç seviyesi olabilir. Bu seviye kırılırsa, Ripple’ın XRP’si nihayet kilit 0,70 $ seviyesini geçmeden önce son direnç noktası olan 0,699 $ seviyesini test edebilir.
23 Tem 2021 - 17:31 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.