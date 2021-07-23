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23 Tem 2021 - 17:43

Esra Erol’dan Şok Evlilik İtirafı! Oğlunun Doğum Gününde Öyle Şeyler Dedi Ki… “Yok Artık” Sosyal Medya Çalkalanıyor! Meğer Yıllar Önce…

ATV ekranlarının en sevilen yapımlardan biri olan Esra Erol’da programında sunuculuk görevini üstlenen Esra Erol’dan şok bir evlilik açıklaması geldi! Oğlunun doğum gününde öyle şeyler dedi ki milyonlar ikiye ayrıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise konu hakkında; “Yok artık” yorumlarını arka arkaya yaptı! Sosyal medya adeta çalkalanırken, gelen itiraf ise ağızların açık kalmasına neden oldu.