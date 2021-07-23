- 23 Tem 2021 - 18:21 G: 23 Tem 2021 - 18:36

Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u Bikinisiyle Yakıp Yıktı! Sevda Erginci’den İlk Kez Böyle Bir Şey Geldi, Oba Karışacak! “Bu Ne Hal Tuna Hatun!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kısa bir süre önce final yaparak sevenlerine vedasını duyurmuştu. Tarihi bir hikayeyi anlatmasından dolayı çok beğenilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin her bölümü heyecanla izleniyordu. Sevilerek takip edilen dizide Tuna Hatun’a hayat veren Sevda Erginci ise bikinisiyle resmen yakıp yıktı!

Bir bakanın bir daha baktığı başarılı oyuncu dengelerinde değişmesine neden oldu. Sevilerek takip edilen başarılı oyuncu, bikinili pozlarına binlerce yorumu arka arkaya aldı. Birçok kişi durum hakkında; “Oba karışacak kesinlikle”, “Düşünsenize Turna Hatun Uyanış Büyük Selçuklu’da modern bir bikiniyle! Allah korusun” sözlerini dile getirdi.

Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın kardeşine hayat veren Sevda Erginci, ikinci sezonda yer almamıştı. Yasak Elma dizisinde adını duyuran başarılı oyuncu en son Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bulunmuştu. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u nasıl bir paylaşımda bulundu?

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23 Tem 2021 - 18:21 - Yaşam

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