Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u Bikinisiyle Yakıp Yıktı! Sevda Erginci’den İlk Kez Böyle Bir Şey Geldi, Oba Karışacak! “Bu Ne Hal Tuna Hatun!”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kısa bir süre önce final yaparak sevenlerine vedasını duyurmuştu. Tarihi bir hikayeyi anlatmasından dolayı çok beğenilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin her bölümü heyecanla izleniyordu. Sevilerek takip edilen dizide Tuna Hatun’a hayat veren Sevda Erginci ise bikinisiyle resmen yakıp yıktı!
Bir bakanın bir daha baktığı başarılı oyuncu dengelerinde değişmesine neden oldu. Sevilerek takip edilen başarılı oyuncu, bikinili pozlarına binlerce yorumu arka arkaya aldı. Birçok kişi durum hakkında; “Oba karışacak kesinlikle”, “Düşünsenize Turna Hatun Uyanış Büyük Selçuklu’da modern bir bikiniyle! Allah korusun” sözlerini dile getirdi.
Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın kardeşine hayat veren Sevda Erginci, ikinci sezonda yer almamıştı. Yasak Elma dizisinde adını duyuran başarılı oyuncu en son Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bulunmuştu. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u nasıl bir paylaşımda bulundu?
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23 Tem 2021 - 18:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.