Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u Bikinisiyle Yakıp Yıktı! Sevda Erginci’den İlk Kez Böyle Bir Şey Geldi, Oba Karışacak! “Bu Ne Hal Tuna Hatun!”

Bir bakanın bir daha baktığı başarılı oyuncu dengelerinde değişmesine neden oldu. Sevilerek takip edilen başarılı oyuncu, bikinili pozlarına binlerce yorumu arka arkaya aldı. Birçok kişi durum hakkında; “Oba karışacak kesinlikle”, “Düşünsenize Turna Hatun Uyanış Büyük Selçuklu’da modern bir bikiniyle! Allah korusun” sözlerini dile getirdi.

Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın kardeşine hayat veren Sevda Erginci, ikinci sezonda yer almamıştı. Yasak Elma dizisinde adını duyuran başarılı oyuncu en son Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bulunmuştu. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u nasıl bir paylaşımda bulundu?



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