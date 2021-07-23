Masterchef Jüri Üyesi Linç Yedi! Can Ciğerdiler Ama Durumunu Görmezden Geldiler! Masterchef Eray Meğer Aylar Önce… “Yazıklar Olsun! Hiç Beklemezdik!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz yıl reyting rekorlarını kıran Masterchef yarışması bir ay daha uzatılma kararı almıştı. Ocak ayının başlarında ise yarışma Serhat Doğramacı’nın birinci olmasıyla birlikte ekranlara veda etmişti. Olay sonrasında ise birçok kişi "Yazıklar olsun, hiç beklemezdik" yorumlarında bulundular.

Yarışmada bulunan Eray Aksugur ise bu yıl birçok yarışmacının favorisi olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı, yarışmadan elenerek ayrılmıştı. Eleme sonrasında ise Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef, Masterchef Eray’ı çok beğendiklerini dile getirmişlerdi ama sözleri sosyal medya kullanıcılarına göre havada kaldı! Peki, neler oluyor?



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