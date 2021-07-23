- 23 Tem 2021 - 18:55 G: 23 Tem 2021 - 19:01

Masterchef Jüri Üyesi Linç Yedi! Can Ciğerdiler Ama Durumunu Görmezden Geldiler! Masterchef Eray Meğer Aylar Önce… “Yazıklar Olsun! Hiç Beklemezdik!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına başlamıştı. Binlerce kişinin arasından asıl gruba girmek isteyen kişiler ise ön elemelerin ardından üçlü düellolarda büyük savaş vermeye devam ediyor. Yarışma son hızıyla devam ederken skandal bir pürüz ortaya çıktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz yıl reyting rekorlarını kıran Masterchef yarışması bir ay daha uzatılma kararı almıştı. Ocak ayının başlarında ise yarışma Serhat Doğramacı’nın birinci olmasıyla birlikte ekranlara veda etmişti. Olay sonrasında ise birçok kişi "Yazıklar olsun, hiç beklemezdik" yorumlarında bulundular. 

Yarışmada bulunan Eray Aksugur ise bu yıl birçok yarışmacının favorisi olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı, yarışmadan elenerek ayrılmıştı. Eleme sonrasında ise Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef, Masterchef Eray’ı çok beğendiklerini dile getirmişlerdi ama sözleri sosyal medya kullanıcılarına göre havada kaldı! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

23 Tem 2021 - 18:55 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasına Acun Ilıcalı Vetosu! Hakkında Açıklama Yapınca “Dur” Dedi! Anlatınca Başına Gelmedik Şey Kalmadı… mask
Masterchef Yarışmasına Acun Ilıcalı Vetosu! Hakkında Açıklama Yapınca “Dur” Dedi! Anlatınca Başına Gelmedik Şey Kalmadı…
Masterchef Serhat’tan Flaş Barbaros İtirafı! Gerçekler Sanılan Tam Aksiymiş! Öyle Şeyler Dedi ki… “Şefler Bizimle…” mask
Masterchef Serhat’tan Flaş Barbaros İtirafı! Gerçekler Sanılan Tam Aksiymiş! Öyle Şeyler Dedi ki… “Şefler Bizimle…”
MasterChef Jüri Şefi Somer Sivrioğlu’in Gerçek Mesleğini Duyanlar 'Yok Artık' dedi!. mask
MasterChef Jüri Şefi Somer Sivrioğlu’in Gerçek Mesleğini Duyanlar 'Yok Artık' dedi!.
Masterchef Yarışması Yayından Mı Kaldırıldı? Acun Ilıcalı ve TV8 Kanalı Olaya El Attı, Milyonlar Ters Köşe Oldu! RTÜK Şoku Deniyordu, Meğer… mask
Masterchef Yarışması Yayından Mı Kaldırıldı? Acun Ilıcalı ve TV8 Kanalı Olaya El Attı, Milyonlar Ters Köşe Oldu! RTÜK Şoku Deniyordu, Meğer…
Masterchef'le İlgili O Gerçek Sonunda Ortaya Çıktı! Herkes Bitti Sanıyordu, Mehmet Şef İstifa mı Etti? 3 Gündür Yok... mask
Masterchef'le İlgili O Gerçek Sonunda Ortaya Çıktı! Herkes Bitti Sanıyordu, Mehmet Şef İstifa mı Etti? 3 Gündür Yok...
MasterChef Bugün Var Mı? MasterChef Bugün Neden Yok? MasterChef Final Mi Yapıyor? mask
MasterChef Bugün Var Mı? MasterChef Bugün Neden Yok? MasterChef Final Mi Yapıyor?
Masterchef Mehmet Şef Büyük Bombayı Patlattı! Acun Ilıcalı'ya Dair Açıklamasını Yaptı, Sosyal Medya Çalkalanıyor... mask
Masterchef Mehmet Şef Büyük Bombayı Patlattı! Acun Ilıcalı'ya Dair Açıklamasını Yaptı, Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Masterchef Yayından Kaldırıldı! Milyonlarca Kişi Büyük Şok Yaşıyor... Tv8'i Açanlar Öyle Bir Şeyle Karşılaştı ki; Ters Köşe Oldu! mask
Masterchef Yayından Kaldırıldı! Milyonlarca Kişi Büyük Şok Yaşıyor... Tv8'i Açanlar Öyle Bir Şeyle Karşılaştı ki; Ters Köşe Oldu!
Deniz Mahsullü Pilaki Nasıl Yapılır? 16 Temmuz MasterChef 2021 Deniz Mahsullü Pilaki Tarifi Ve Malzemeleri mask
Deniz Mahsullü Pilaki Nasıl Yapılır? 16 Temmuz MasterChef 2021 Deniz Mahsullü Pilaki Tarifi Ve Malzemeleri
Mehmet Şef’ten Acımasız Karar! Oğlunu Bile Yaka Paça… “Bir Baba Bunu Yapmamalı” Acun Ilıcalı Devrede! Neler Oluyor? mask
Mehmet Şef’ten Acımasız Karar! Oğlunu Bile Yaka Paça… “Bir Baba Bunu Yapmamalı” Acun Ilıcalı Devrede! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı All Star Kadrosunu Resmen Kurdu! Yeni Sezonda Kavga – Kıyametten Başka Bir Şey Olmayacak! Survivor Ayşe ve Batuhan’dan Sonra… mask
Acun Ilıcalı All Star Kadrosunu Resmen Kurdu! Yeni Sezonda Kavga – Kıyametten Başka Bir Şey Olmayacak! Survivor Ayşe ve Batuhan’dan Sonra…
Masterchef Jüri Üyesi Linç Yedi! Can Ciğerdiler Ama Durumunu Görmezden Geldiler! Masterchef Eray Meğer Aylar Önce… “Yazıklar Olsun! Hiç Beklemezdik!” mask
Masterchef Jüri Üyesi Linç Yedi! Can Ciğerdiler Ama Durumunu Görmezden Geldiler! Masterchef Eray Meğer Aylar Önce… “Yazıklar Olsun! Hiç Beklemezdik!”
Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u Bikinisiyle Yakıp Yıktı! Sevda Erginci’den İlk Kez Böyle Bir Şey Geldi, Oba Karışacak! “Bu Ne Hal Tuna Hatun!” mask
Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u Bikinisiyle Yakıp Yıktı! Sevda Erginci’den İlk Kez Böyle Bir Şey Geldi, Oba Karışacak! “Bu Ne Hal Tuna Hatun!”
JPMorgan Müşterilerine İyi Haber Geldi! Kripto Fonlarına Yatırım Yapabilecekler! mask
JPMorgan Müşterilerine İyi Haber Geldi! Kripto Fonlarına Yatırım Yapabilecekler!
Bitcoin İle Şüpheleri Olduğunu Hep Dile Getirdi! Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Yatırım Yapıyormuş! mask
Bitcoin İle Şüpheleri Olduğunu Hep Dile Getirdi! Gerçek Ortaya Çıktı! Meğer Yatırım Yapıyormuş!
Bitcoin'de Taşlar Yerine Oturmak Üzere! Büyük Yükseliş İçin Her Şey Hazır! mask
Bitcoin'de Taşlar Yerine Oturmak Üzere! Büyük Yükseliş İçin Her Şey Hazır!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status