- 23 Tem 2021 - 19:25 G: 23 Tem 2021 - 19:36

Acun Ilıcalı All Star Kadrosunu Resmen Kurdu! Yeni Sezonda Kavga – Kıyametten Başka Bir Şey Olmayacak! Survivor Ayşe ve Batuhan’dan Sonra…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. İsmail Balaban’ın şampiyon olmasıyla birlikte finalini duyuran başarılı yarışma daha devam ederken; Acun Ilıcalı, yeni sezonda All Star olacağını resmen duyurmuştu.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü dikkatleri üzerine çekmişti. Sevilerek izlenen yarışmanın 2022 sezonu merakla beklenirken; skandal bir gerçek daha ortaya çıktı.

Milyonları etkisi altına alan Survivor yarışması uzun yıllardır TV8 ekranlarından yayınlanamaya devam ediyordu. Bazı dönemlerde format değiştiren Survivor yarışmasının bu sezon ekranlara gelen yarışmada ise Gönüllüler ve Ünlüler olarak ayrılma yapılmıştı. Peki, Survivor 2022 nasıl olacak? Yarışmada kimler bulunacak?

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23 Tem 2021 - 19:25 - Yaşam

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