48 Yaşında Veya 58 Yaşında Emekli Olabilirsiniz! Hemen Bunu Yapın Erken Emekli Olun! SGK, SSK, Bağ-Kur Milyonları İlgilendiriyor...

Türkiye’de çalışan kişilerin belirli şartları tamamlaması halinde emekli olması ve kendisine bağlanan emekli aylığı ile çalışmadan hayatını devam ettirmesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanıyor. Yaş, prim ve çalışma yılı ile kavuşulabilen emeklilik, her çalışan kişinin hayali arasında yer alıyor. Özellikle erken emekli olmanın zor olduğu Türkiye’de ortaya çıkan yeni bir formül ile erken emekli olmak mümkün hale geliyor.

48 Yaşında Emekli Nasıl Olunur?



Türkiye’de emeklilik yaşı belli dönemlerde çıkarılan yasalar ile güncelleniyor. İlgili yasalara göre şu an için en erken emeklilik yaşı 48 olarak öne çıkıyor. Peki, 48 yaşında emekli nasıl olunur? 48 yaşında emekli olabilmek isteyen bir kişinin işe giriş yılının 1984 yılı ve öncesinde olması gerekiyor. İlk işe giriş tarihinden bu yana 25 yıl ve 5225 prim gün şartını yerine getiren bu kişiler, 48 yaşında emekli olabiliyor. >>