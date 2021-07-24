48 Yaşında Veya 58 Yaşında Emekli Olabilirsiniz! Hemen Bunu Yapın Erken Emekli Olun! SGK, SSK, Bağ-Kur Milyonları İlgilendiriyor...
Erken emeklilik, her çalışan kişinin öncelikli hayalleri arasında yer alıyor. Prim, yaş ve çalışma yılı ile emekli olunan Türkiye’de ortaya çıkan o formül ile erken emeklilik artık hayal olmuyor! Peki, 48 yaşında emekli nasıl olunur? 58 yaşında emekli nasıl olunur? Emeklilik prim gün sayısı nasıl hesaplanır? Emekli olmak için kaç gün gerekli? İşte emeklilik günü hesaplama ve daha fazlası…
Türkiye’de çalışan kişilerin belirli şartları tamamlaması halinde emekli olması ve kendisine bağlanan emekli aylığı ile çalışmadan hayatını devam ettirmesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanıyor. Yaş, prim ve çalışma yılı ile kavuşulabilen emeklilik, her çalışan kişinin hayali arasında yer alıyor. Özellikle erken emekli olmanın zor olduğu Türkiye’de ortaya çıkan yeni bir formül ile erken emekli olmak mümkün hale geliyor.
48 Yaşında Emekli Nasıl Olunur?
Türkiye’de emeklilik yaşı belli dönemlerde çıkarılan yasalar ile güncelleniyor. İlgili yasalara göre şu an için en erken emeklilik yaşı 48 olarak öne çıkıyor. Peki, 48 yaşında emekli nasıl olunur? 48 yaşında emekli olabilmek isteyen bir kişinin işe giriş yılının 1984 yılı ve öncesinde olması gerekiyor. İlk işe giriş tarihinden bu yana 25 yıl ve 5225 prim gün şartını yerine getiren bu kişiler, 48 yaşında emekli olabiliyor. >>
24 Tem 2021 - 09:11 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.