Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Tem 2021 - 09:21

18 Yaşından Büyük Olan Herkes Başvurabilir: Ziraat Bankası, Finansbank, Garanti, İNG, TEB Ve Akbank Duyurdu!

Bayram nedeniyle ihtiyaçları artan vatandaşlar, her zamankinden daha çok bankalara yöneldi. Bankalar ise 18 yaşından büyük olan herkesin şartsız koşulsuz başvurabileceği kredilerini, vatandaşların hizmetine sundu. Peki, Akbank kredi nasıl alınır? Ziraat Bankası tüketici kredisi nasıl alınır? ING Bank kolay kredi nasıl alınır? TEB avantajlı kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…