Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Mi Geliyor? Vaka Sayıları Tek Gecede Zirveye Yerleşti! Bundan Sonra İpler Koptu Kopacak!

Gün içinde birçok kişinin koronavirüse yakalanmasını ardından akıllardaki soru işaretlerine cevap verecek olan kişi, Sağlık Bakanı Koca aşı çalışmaları hakkında şok bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz yılın Mart ayından beri etkisini sürdüren koronavirüs salgınında yeniden artış yaşanması “yok artık” dedirtti.

Sağlık Bakanı Koca artan vaka sayıları hakkında; “Bugünkü vaka sayısı: 11.094 Esneklikten sıkı tedbire dönmeli ve ilk doz aşımızı hemen yaptırmalıyız” sözlerini dile getirerek bir paylaşımda bulundu. Bunun yanında ilk doz aşı olmayanların hepsini uyaracak bir paylaşımda bulunarak, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Sağlık Bakanı Koca ilk doz aşı olmayanlar için neler dedi?



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