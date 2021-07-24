Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar Yeniden Mi Geliyor? Vaka Sayıları Tek Gecede Zirveye Yerleşti! Bundan Sonra İpler Koptu Kopacak!
Ankara koronavirüs salgınında yasaklar yeniden mi geliyor? Vaka sayıları ise tek gecede zirveye yerleşti. Bundan sonra ipler resmen koptu kopacak. Görenleri çılgına çeviren bu durum ise yasaklar hakkında birçok iddianın gündeme gelmesine neden oldu.
Gün içinde birçok kişinin koronavirüse yakalanmasını ardından akıllardaki soru işaretlerine cevap verecek olan kişi, Sağlık Bakanı Koca aşı çalışmaları hakkında şok bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz yılın Mart ayından beri etkisini sürdüren koronavirüs salgınında yeniden artış yaşanması “yok artık” dedirtti.
Sağlık Bakanı Koca artan vaka sayıları hakkında; “Bugünkü vaka sayısı: 11.094 Esneklikten sıkı tedbire dönmeli ve ilk doz aşımızı hemen yaptırmalıyız” sözlerini dile getirerek bir paylaşımda bulundu. Bunun yanında ilk doz aşı olmayanların hepsini uyaracak bir paylaşımda bulunarak, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Sağlık Bakanı Koca ilk doz aşı olmayanlar için neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.