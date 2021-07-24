MasterChef Somer Sivrioğlu Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyan İnanmadı Herkes Başka Sanıyordu İşte Memleketi

Magazin dünyasının tanınan simalarından olan pek çok isim son zamanlarda nereli oldukları ile gündeme geliyor. Özellikle MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının jüri üyeliğini üstlenen Somer Sivrioğlu ile başlayan bu tartışma, dur durak bilmeden diğer ünlülere sıçrıyor. Türkiye’nin ekranlarında en çok gördüğü ünlüler olan; Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin, Hande Erçel gibi medyatik tipler ise, hayranları tarafından çok sık merak edildiği için tartışmanın başını çekiyor.

MasterChef Somer Sivrioğlu Nereli?



Tüm dünyanın tanıdığı Türkiye’nin ünlü şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu, dört sezondur MasterChef Türkiye’nin jüri üyeliğini üstleniyor. MasterChef Avustralya yarışmasında da misafir jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu’nun menüsünde pek çok Türk mutfağı lezzetine yer verdiği restoranı Sydney'de bulunuyor. Sempatik tavırları ile tüm MasterChef Türkiye hayranlarının dikkatini üzerine çeken Somer Sivrioğlu’nun Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Özel hayatı ile de sıkça gündeme gelen Somer Sivrioğlu, 1971'de İstanbul şehrinin Kadıköy semtinde dünyaya geliyor. Peki, MasterChef Somer Sivrioğlu aslen nereli? Somer Sivrioğlu’nun aslen Eskişehirli olduğu biliniyor.