- 24 Tem 2021 - 09:30 G: 24 Tem 2021 - 09:35

Kırmızı Oda'dan Giden Gidene Ardı Arkası Kesilmiyor! Bu Gelişme Sonrası Bir Aile Daha Darmadağın

TV8 ekranlarından yayınlanan ve kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Kırmızı Oda dizisinden Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya’nın ayrılışının yankıları sürmeye devam ediyor. Erkan Petekkaya’nın ardından diziden ayrılan o isim ise, duyanları resmen şaşkına çeviriyor!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından TV8 ekranlarına uyarlanan Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığı ve Banu Kiremitçi'nin senaristliğini üstlenmesi ile ekranlara gelmeye başladı. Gerçek yaşam hikayelerinden beslenen Kırmızı Oda, psikolojik drama türündeki içeriğiyle daha ilk sezonundan büyük bir ses getirdi. Diziye konu olan karakterleri birbirinden ünlü isimlerin canlandırdığı Kırmızı Oda dizisinin başrolünü ise, Binnur Kaya üstlendi. Öte yandan her karakteri ile seyircisinin yüreğine dokunmayı başaran Kırmızı Oda dizisinin en çok Delikanlı Sadi karakteri sevildi. Ancak Delikanlı Sadi’ye hayat veren Erkan Petekkaya’nın Kırmızı Oda dizisinden çıkması, pek çok ayrılığı da beraberinde getirdi! Peki, Kırmızı Oda dizsinde neler oluyor? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarında yayınlanan bir müzik yarışmasında Kerimcan Durmaz’a ödül verilmesinin ardından Erkan Petekkaya ile Acun Ilıcalı arasında bir tartışma başlamış, bu tartışmanın kurbanı ise, Kırmızı Oda dizisinin Delikanlı Sadi karakteri olmuştu. Kırmızı Oda dizisinin sezon finalinde seyircisine ve Binnur Kaya’nın hayat verdiği Doktor Manolya’ya veda eden Delikanlı Sadi, ardında pek çok iddia bırakmıştı. Ancak TV100'e konuşan Erkan Petekkaya, o iddiaların hepsine cevap verdi. Peki, Delikanlı Sadi Acun Ilıcalı yüzünden mi bitti? >>

24 Tem 2021 - 09:30 - Dizi Haberleri

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