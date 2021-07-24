Bankalar Hangi Gün Açılıyor? 26 Temmuz Pazartesi Bankalar Açılacak Mı? Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB Güncel Mesai Saatleri!

Her resmi tatilde diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte tatile giren bankalar, vatandaşların bazı para işlemlerini askıya almasına neden oluyor. Özellikle bin TL ve üzeri işlemlerde kullanılamayan FAST, bankaların açılmasını ve EFT zamanının beklenmesini zorunlu hale getiriyor.

Bankalar Ne Zaman Açılacak?



Kurban Bayramı’nın ardından vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan birisi de “Bankalar ne zaman açılacak?” sorusu oluyor. Bankalar resmi tatil nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine bayramın hemen ardından başlıyor. Bankalar şubelerini ise resmi tatilin bitimindeki ilk iş günü faaliyete geçiriyor.