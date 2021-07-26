- 26 Tem 2021 - 20:12 G: 26 Tem 2021 - 20:13

Masterchef Somer Şef’ten Şok Serhat İtirafı! Masterchef Ekibi Ayağa Kalktı! Mehmet Şef Şimdi Bu Duruma Kızmasında Ne Yapsın? Meğer İşin Arkasında....

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında bulunan jüri üyesi Somer Şef’ten şok Serhat itirafı! İddialara göre Serhat hakkında ilk kez konuşan Somer Şef, Masterchef ekibini ayağa kaldırdı. Birçok kişi konu hakkında; “Mehmet Şef şimdi buna kızmasında ne yapsın?” yorumlarında bulundu. Meğer işin arkasında…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yapımın son bölümleri kurban bayramı yüzünden ekranlara gelmiyordu. Pazar günü ekranlara gelecek olan başarılı yarışmanın jüri koltuğunda oturan Somer Şef, dengelerin değişmesine neden olacak bir açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz sezon yer alan ve şampiyon olan Serhat hakkında açıklamalar yapan Somer Şef, aynı zamanda Barbaros, Eray ve Emir hakkında şok edici bir açıklamada bulundu. Bunun yanında Masterchef ayrışmasında finale kadar kalabilmiş olan Özgül hakkında da skandal sözlere yer verdi! Peki, Somer Şef nasıl bir açıklamada bulundu?

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26 Tem 2021 - 20:12 Ankara- Yaşam

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