Masterchef Somer Şef’ten Şok Serhat İtirafı! Masterchef Ekibi Ayağa Kalktı! Mehmet Şef Şimdi Bu Duruma Kızmasında Ne Yapsın? Meğer İşin Arkasında....

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yapımın son bölümleri kurban bayramı yüzünden ekranlara gelmiyordu. Pazar günü ekranlara gelecek olan başarılı yarışmanın jüri koltuğunda oturan Somer Şef, dengelerin değişmesine neden olacak bir açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz sezon yer alan ve şampiyon olan Serhat hakkında açıklamalar yapan Somer Şef, aynı zamanda Barbaros, Eray ve Emir hakkında şok edici bir açıklamada bulundu. Bunun yanında Masterchef ayrışmasında finale kadar kalabilmiş olan Özgül hakkında da skandal sözlere yer verdi! Peki, Somer Şef nasıl bir açıklamada bulundu?



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