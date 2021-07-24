Bülent Serttaş’a YouTube Sansürü, Ünlü Şarkıcı Bülent Serttaş: Şikayet Edenlerin Sektörden Olduğunu Düşünüyorum
Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın son şarkısı Akdeniz'in klibi için YouTube'a şikayet yağdı. YouTube da 'erotik şikayetler' nedeniyle klibi yayından kaldırdı.
Şarkıcının olay sonrası yaptığı başvuru kabul edilince klip yeniden platforma yüklendi.
Bülent Serttaş'ın, yaklaşık bir ay önce çıkardığı 'Akdeniz' şarkısının klibi YouTube'dan sansür yedi. Platform, klipte 'erotik içerikler' olduğu iddiasıyla gelen şikayetlerden dolayı 380 binden fazla izlenen videoyu yayından kaldırdı."
ŞİKAYET EDENLERİN SEKTÖRDEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Bunun üzerine harekete geçen Serttaş videonun geri yüklenmesi için başvuru yaptı. Yapılan araştırmada 'erotik içerik' olmadığı tespit edilen video yeniden yüklendi. Yaşadığı olay sonrası sitem eden şarkıcı, "Yapan vatan hainidir. Ülkemin tanıtımı için birçok şey gerçekleştirdim ve devam ediyorum. Şikayet edenlerin sektörden birilerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.
24 Tem 2021 - 13:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.