- 24 Tem 2021 - 13:09 G: 24 Tem 2021 - 13:10

Bülent Serttaş’a YouTube Sansürü, Ünlü Şarkıcı Bülent Serttaş: Şikayet Edenlerin Sektörden Olduğunu Düşünüyorum

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın son şarkısı Akdeniz'in klibi için YouTube'a şikayet yağdı. YouTube da 'erotik şikayetler' nedeniyle klibi yayından kaldırdı.

Şarkıcının olay sonrası yaptığı başvuru kabul edilince klip yeniden platforma yüklendi.

Bülent Serttaş'ın, yaklaşık bir ay önce çıkardığı 'Akdeniz' şarkısının klibi YouTube'dan sansür yedi. Platform, klipte 'erotik içerikler' olduğu iddiasıyla gelen şikayetlerden dolayı 380 binden fazla izlenen videoyu yayından kaldırdı."

ŞİKAYET EDENLERİN SEKTÖRDEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Bunun üzerine harekete geçen Serttaş videonun geri yüklenmesi için başvuru yaptı. Yapılan araştırmada 'erotik içerik' olmadığı tespit edilen video yeniden yüklendi. Yaşadığı olay sonrası sitem eden şarkıcı, "Yapan vatan hainidir. Ülkemin tanıtımı için birçok şey gerçekleştirdim ve devam ediyorum. Şikayet edenlerin sektörden birilerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

24 Tem 2021 - 13:09 - Magazin

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