- 24 Tem 2021 - 13:03 G: 24 Tem 2021 - 13:42

Alişan’dan Bir Kötü Haber Daha! Çok Zor Durumda, Artık Son Noktada… Buse Varol Yürekleri Yakıp Yıktı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan bir kötü haber daha! Artık çok daha zor bir durumda… Alişan’ın eşi Buse Varol ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak milyonları derinden etkiledi! Öyle bir paylaşımda bulundu ki…

Geçtiğimiz ay Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüsten dolayı apar topar hastaneye kaldırmıştı. Hastanede ise yoğun bakıma alınan başarılı isim, kısa bir süre önce acı haberle milyonları derinden sarstı. Hastalığı boyunca bir kez bile hastaneden ayrılmayan Alişan ve eşi Buse Varol ise aldıkları kötü haberle yıkılmışlardı.

Alişan Selçuk Tektaş’ın vefatının ardından; “Abim bizi öksüz bıraktım gittin… Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım… Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi… Allah’ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan’ım, Ceylan’ım, Merve’m bana emanet… Seni çok seviyorum abim…” sözlerini dile getirmişti. Devamında ise şok sözlerle bir açıklamada bulunmuştu.

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24 Tem 2021 - 13:03 Ankara- Yaşam

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