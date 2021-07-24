- 24 Tem 2021 - 13:31 G: 24 Tem 2021 - 13:33

Galatasaray’ın Yeni Transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul’da

Galatasaray'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau'yu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Umarım her şey iyi gidecek" ifadelerini kullandı.

COVID-19 aşısı bulunan futbolcu, havalimanında bir de testten geçirildi. Cicaldau'nun havalimanından ayrıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

24 Tem 2021 - 13:31 - Spor

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