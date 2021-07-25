Masterchef Somer Şef Milyonları Delirtti! Asgari Ücretliler Resmen Ayaklandı... Sosyal Medya Çalkalanıyor! "Bu Nasıl Açıklama Şef?"
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Somer Şef, milyonları çıldırttı! Birçok kişi asgari ücretli çalışarak geçimini sağlamaya çalışırken; Somer Şeften gelen bu paylaşım dikkatleri üzerine çekti.
Uzun bir süredir tatil alanlarındaki fiyatların çok yüksek olduğu konuşuluyordu. Çok basit bir yemeğin bile 300 liraya satıldığı, su fiyatlarının bile 50 lirayı aştığı tatil alanlarındaki restorandaki fiyatlar şok etkisi yaratmış. Birçok kişi ise protesto ederek, bu restoranlara gidilmemesi gerektiğini açıklamıştı!
Somer Şef kendisine yöneltilen; “Bodrum ve Alaçatı’da sen de tatil yapıyorsun. Restoranlar fiyat dengesinin dozunu sence bu yıl biraz kaçırdı mı? Yoksa bu maliyetlere bu fiyatlar normal mi?” soruya ise şok bir cevapla karşılık verdi. Milyonların yakındığı bu durum karşısında verdiği cevapla sosyal medyada resmen yankılandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Angel - Somer şefin tuzu kuru milyarları götürünce adama ucuz geliyor fiyatlar fakirin halinden ne anlasın. Sonuçta kendisinin de işletmeleri var. Allah akıl fikir versin. Fakirlere de para versin. Güzel ülkem de hersey para olmuş. İnsanlık ölmüş
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.