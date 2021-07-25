Masterchef Somer Şef Milyonları Delirtti! Asgari Ücretliler Resmen Ayaklandı... Sosyal Medya Çalkalanıyor! "Bu Nasıl Açıklama Şef?"

Uzun bir süredir tatil alanlarındaki fiyatların çok yüksek olduğu konuşuluyordu. Çok basit bir yemeğin bile 300 liraya satıldığı, su fiyatlarının bile 50 lirayı aştığı tatil alanlarındaki restorandaki fiyatlar şok etkisi yaratmış. Birçok kişi ise protesto ederek, bu restoranlara gidilmemesi gerektiğini açıklamıştı!

Somer Şef kendisine yöneltilen; “Bodrum ve Alaçatı’da sen de tatil yapıyorsun. Restoranlar fiyat dengesinin dozunu sence bu yıl biraz kaçırdı mı? Yoksa bu maliyetlere bu fiyatlar normal mi?” soruya ise şok bir cevapla karşılık verdi. Milyonların yakındığı bu durum karşısında verdiği cevapla sosyal medyada resmen yankılandı!



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