Kripto Parada Kazanmak Mı İstiyorsunuz? İşte Bunun Formülü!

Dogecoin (DOGE) para biriminin geliştiricisi Billy Markus, başarılı ve zengin olmanın formülünü açıkladı. 23 Temmuz tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Markus, zenginliğin formülünü tanımlarken, internet şakası üzerinden geliştirilen kendi projesi Dogecoin'i örnek gösterdi. DOGE para birimi üzerinden bir akış şeması paylaşan Marcus, esprili bir "dille başarının reçetesini" yazdı.

Fiyattan bağımsız biçimde aktif topluluk

Her şeyden önce topluluğun önemli olduğuna dikkat çeken Marcus, Dogecoin topluluğunun soğukkanlı ve sürekli proje hakkında etkileşim halinde olduklarına vurgu yaptı. İnternet şakasından türetilmiş olan kripto para biriminin fiyatından bağımsız biçimde topluluğun sürekli aktif kaldığını belirtti.

Dogecoin'in güçlü bir marka haline dönüştüğünü açıklayan geliştirici, topluluğun yanı sıra şirketlerin de DOGE ismini kendi avantajlarına kullandıklarını hatırlattı.

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su Elon Musk, DOGE para birimine özel ilgi gösteriyor. Kripto para biriminin geliştiricisi bu bağlamda, Dogecoin'in "viral gücüne" vurgu yaptı.

Öyle ki, finans devi Goldman Sachs'in üst düzey bir yöneticisinin Dogecoin'den yüklü kâr elde ettikten sonra şirketten ayrıldığı ifade edilmişti.

Tweet'inde Marcus, projenin ortaya koyduğu faydanın önemine de değindi. Dogecoin'in işe yarar bir proje olduğunu iddia eden geliştirici, topluluk tarafından kabul gördükçe faydasının da arttığını bildirdi.

Haberi yapıldığı üzere Dogecoin, CoinMetrics tarafından yayımlanan piyasa raporunda, 2021 yılının ikinci çeyreğinde en büyük artış yakalayan isim oldu.