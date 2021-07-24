A101 ve BİM Market “Çöküşe Geçti!” O Markette Milyonlarca Ürün Sadece 10 Lira! Kapış Kapış Alınıyor, Resmen Bedavaya Satıyor! "Yok Parası!"
A101, Bim ve Şok Marketler kısa bir süre önce efsane indirimlerini duyurmuş ve alışveriş yapmayı sevenleri şok etmişti. Şimdi ise Trendyol, son indirim kozunu uyarladı ve dengelerin değişmesine neden oldu. Birçok ürünü sadece 10 lira gibi bir fiyata satışa çıkaran başarılı uygulama, müşterilerini memnun etmek adına sadece giyimde değil aynı zamanda ev ürünlerinde ve kişisel bakım gibi birçok ihtiyaç duyulan eşyada indirimi duyurdu!
Dönem dönem indirimler yaparak müşterisini mutlu etmeyi başaran Trendyol, birçok farklı firmayla çalışarak; kendi markası dışında da ürünlerin satışını sağlıyor. A101, ŞOK ve BİM gibi marketlerde aktüel olarak satılan ürünleri kolayca bulmanızı sağlayan Trendyol uygulaması gün içinde binlerce kişinin alışveriş yapmasına fırsat sunuyor. İşte Trendyol’da indirim giren o tüm ürünler!
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Binlerce kişinin gün içinde uygun fiyatlara eşyaların satılmasından dolayı, alışveriş yaptığı uygulama olan Trendyol, herhangi bir sorunda ise müşterinin yanında olarak; sorunu anında gideriyor. Alışveriş yapıldığı takdirde ödeme kolaylığıyla birlikte 3 ile 7 gün arasında aldığınız tüm ürünler sizlere ulaşıyor!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.