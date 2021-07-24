A101 ve BİM Market “Çöküşe Geçti!” O Markette Milyonlarca Ürün Sadece 10 Lira! Kapış Kapış Alınıyor, Resmen Bedavaya Satıyor! "Yok Parası!"

Dönem dönem indirimler yaparak müşterisini mutlu etmeyi başaran Trendyol, birçok farklı firmayla çalışarak; kendi markası dışında da ürünlerin satışını sağlıyor. A101, ŞOK ve BİM gibi marketlerde aktüel olarak satılan ürünleri kolayca bulmanızı sağlayan Trendyol uygulaması gün içinde binlerce kişinin alışveriş yapmasına fırsat sunuyor. İşte Trendyol’da indirim giren o tüm ürünler!

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Binlerce kişinin gün içinde uygun fiyatlara eşyaların satılmasından dolayı, alışveriş yaptığı uygulama olan Trendyol, herhangi bir sorunda ise müşterinin yanında olarak; sorunu anında gideriyor. Alışveriş yapıldığı takdirde ödeme kolaylığıyla birlikte 3 ile 7 gün arasında aldığınız tüm ürünler sizlere ulaşıyor!



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