- 24 Tem 2021 - 18:56

A101 ve BİM Market “Çöküşe Geçti!” O Markette Milyonlarca Ürün Sadece 10 Lira! Kapış Kapış Alınıyor, Resmen Bedavaya Satıyor! "Yok Parası!"

A101, Bim ve Şok Marketler kısa bir süre önce efsane indirimlerini duyurmuş ve alışveriş yapmayı sevenleri şok etmişti. Şimdi ise Trendyol, son indirim kozunu uyarladı ve dengelerin değişmesine neden oldu. Birçok ürünü sadece 10 lira gibi bir fiyata satışa çıkaran başarılı uygulama, müşterilerini memnun etmek adına sadece giyimde değil aynı zamanda ev ürünlerinde ve kişisel bakım gibi birçok ihtiyaç duyulan eşyada indirimi duyurdu!

Dönem dönem indirimler yaparak müşterisini mutlu etmeyi başaran Trendyol, birçok farklı firmayla çalışarak; kendi markası dışında da ürünlerin satışını sağlıyor. A101, ŞOK ve BİM gibi marketlerde aktüel olarak satılan ürünleri kolayca bulmanızı sağlayan Trendyol uygulaması gün içinde binlerce kişinin alışveriş yapmasına fırsat sunuyor. İşte Trendyol’da indirim giren o tüm ürünler!

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Binlerce kişinin gün içinde uygun fiyatlara eşyaların satılmasından dolayı, alışveriş yaptığı uygulama olan Trendyol, herhangi bir sorunda ise müşterinin yanında olarak; sorunu anında gideriyor. Alışveriş yapıldığı takdirde ödeme kolaylığıyla birlikte 3 ile 7 gün arasında aldığınız tüm ürünler sizlere ulaşıyor!

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24 Tem 2021 - 18:56 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Trendyol Zam Haberlerine Resti Çekti, Sadece 20 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlarca Ürün İçin Tek Fiyatı Uyguladı! A101, Bim ve Şok’ta Yok! Böylesi 40 Yılda Bir…
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A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Talep Artınca Bir İndirim Daha Yapıldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! Sadece 50 Liraya Poşet Poşet…
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BİM Markette Yıllardır Böylesi Yok! Sadece 19 Liraya Milyonlarca Ürün Satışa Çıkarıldı! Bir Daha Böylesi Mümkün Değil, Gelmez! Koşun, Yetişin…
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