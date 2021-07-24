Tarımda Kimyasal Gübre Azalıyor, Organik Gübre Verimliliği Arttırılacak

Bu kapsamda kimyasal gübre kullanımını azaltılacak, Avrupa Birliği ile uyumlu politikalar hayata geçirilecek.

Tarımda sürdürebilirlik sağlanacak, çevre dostu uygulamalar hayata geçecek. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan önemli başlıklardan biri de tarım politikaları. Bu kapsamda ilk adım kimyasal gübrelerdeki pestisit kullanımının azaltılması olacak.

Yeni nesil gübrelerin kullanım miktarları belirlenecek. Organik gübrelerle toprak verimliliğinin artması sağlanacak. Organik tarım alanları ve üretim miktarları artırılacak. Zararlılarla biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri yaygınlaştırılacak.

Yeşil Mutabakat Eylem Planındaki sürdürülebilir tarım hedefi ile tarımda ticaretin devamlılığı hedefleniyor. Bu kapsamda yeşil dönüşüme katkı sağlanacak. Avrupa Birliği'nin bu alandaki hedef ve çalışmaları ile uyumlu politikalar hayata geçirilecek. Tarımda yenilenebilir enerji kullanımının da artırılması hedefleniyor.