CEO'lar Öngörülerle Savaşıyor! Şimdide Bitcoin ve Altcoinler Dibe Vuracak Açıklaması! İşte Detaylar...

Clem Chambers: Bitcoin 10.000 doların altına inebilir ve yeniden satın alıcam!

Avrupa’nın bir numaralı hisse senedi sitesi ADVFN’nin CEO’su Clem Chambers, yakın zamanda verdiği bir röportajda, kripto para piyasası, Bitcoin, Ethereum, DeFi ve genel olarak kripto para endüstrisi hakkındaki görüşlerinden bahsetti. Clem Chambers, Bitcoin için mevcut piyasa durumu hakkındaki görüşlerini sundu ve ayrıca piyasada görebileceğimiz kısa vadeli hareketler hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

ADVFN CEO’su, Bitcoin’in 2011’den bu yana dört yıllık döngülerde hareket ettiğini düşünüyor; şimdi ünlü isme göre BTC düşüş trendine giriyor. Clem Chambers konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Her patlama-balon-çöküş, bir öncekiyle tamamen aynı görünüyor. Buna bakabilirsin. Aynı dalga. Her seferinde, dört yıllık bir döngü. İşte yine burada, düşüyor ve 20.000 doların altına, hatta belki 10.000 doların altına inecek. Olduğunda, tekrar satın almaya başlayacağım.

ADVFN CEO’su, DeFi’nin döngüsel olacağını ve bu piyasadaki altcoin’lerin dibe vuracağını düşünüyor!

Uzun vadeli kripto yatırımcılarının her küçük piyasa dalgalanmasına tepki vermemesi, aksine para birimi düşerken uzun bir süre boyunca satın almaları gerektiğini gösteriyor. Clem Chambers, kripto para birimleri ve bir bütün olarak endüstri için uzun bir yol öngörüyor, ancak önce uzun bir yol kat edebileceği gerçeğine dikkat çekiyor.

Clem Chambers, Vitalik Buterin’in projesinin kripto para biriminin geleceğini etkileyebilecek veya etkilemeyecek birçok büyük güncelleme alması nedeniyle Bitcoin’e Ethereum’dan daha fazla inandığını söyledi. Merkezi olmayan finans endüstrisi açısından, ADVFN CEO’su teknolojiye ve kripto para piyasasına getirdiği değere karşı bir memnuniyet duygusu dile getirdi. Ancak yine de DeFi’nin döngüsel olacağını ve bu piyasadaki projelerin bir noktada dibe vuracağını düşünüyor.

Clem Chambers, Bitcoin fiyatının bu yıl 13.000 dolara ulaşacağına inanıyor

Clem Chambers ayrıca kripto para endüstrisinde en çok kime saygı duyduğunu da söyledi. Onun seçimi, sadece teknolojinin kendisini icat etmekle kalmayıp aynı zamanda bunca yıldan sonra hala anonim kalan Satoshi Nakamoto’ydu.

İlk tercihime bağlı kalacağım: Bay Nakamoto. Bitcoin’de 32 milyar doları var, onu icat etti ve kimse onun kim olduğunu bilmiyor. Demek istediğim, bu gerçekten son nokta.

Sonunda, Clem Chambers bize Bitcoin’in bu yılın sonu ve yakın gelecek için üç ila beş yıl sonraki fiyatına ilişkin son tahminini verdi. Clem Chambers, Bitcoin fiyatının bu yıl 13.000 dolara ve gelecekte 120.000 dolara ulaşacağına inanıyor.