Uzmanlar Ethereum'u Değerlendirdi! Yükselecek Mi? Göstergelere Dikkat! Ethereum'da Neler Oluyor?

Jim Cramer, Ethereum pozisyonlarına bağlı kalacak

Altcoin fiyatındaki son sıçramayla pek çok önemli isim, Ethereum hakkındaki yükseliş tahminlerini yineledi. Bunlardan biri de Mad Money programının sunucusu, eski bir Bitcoin boğası ve Ethereum taraftarı olan Jim Cramer.

Alıntılanan tweetten açıkça iki gözlem yapılabiliyor. İlki, Cramer ETH pozisyonuna bağlı kalıyor. İkincisi ise şimdilik ETH cüzdanına ekleme yapmak konusunda isteksiz görünüyor.

Özellikle ikincisi, bugünlerde hafifçe toparlanmasına rağmen ETH trader’ları arasında süregelen tereddütü gösteriyor.

MVRV göstergesi ne anlatıyor?

Burada vurgulanabilecek faktörlerden biri, biraz farklı bir senaryo çizdiği için Ethereum’un MVRV göstergesi, yani piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı.

“Mayıs ayının en yüksek seviyesinden düştükten sonra ETH, bu göstergeyi tekrar yukarı çekmek için mücadele etti. Bu da yatırımcıların ve piyasa koşullarının bir varlığın değerini nasıl belirlediğinin bir kanıtı.”

SOPR göstergesi ne anlatıyor?

Ek olarak başka bir metrik olan Harcanan Çıktı Kâr Oranı (SOPR), benzer şekilde aşağı yönlü bir bakış açısı ortaya koyuyor. Mevcut karışık piyasa hissiyatının ardından önümüzdeki günlerde ETH’nin fiyat hareketi merakla bekleniyor.

Cramer, TheStreet’e verdiği son röportajda ETH’ye ve faydalarına adeta kefil oldu. Kısa süre önce Apple kurucu ortağı Steve Jobs’un 1973 yılında el yazısı ile yaptığı iş başvurusunun NFT versiyonu açık artırmaya sunulmuştu ve ödemesi ETH olarak yapılmıştı.

Cramer: “Ethereum satın almalısınız, yüzde 20 yükseliş bekliyorum”

Musk’ın fiyat üzerindeki yorumlarının etkisine vurgu yapan Cramer, olumlu hislerini şu sözlerle yineledi:

“Ticaret için Ethereum satın almalısınız, ETH’de yaklaşık %20 artış elde edersek pozisyonumun yarısını kurtarabilirim. Sanırım bu yükseliş gelecek.”

Pal: “Bitcoin’in ilk sırada birkaç senesi kaldı”

Diğer birkaç topluluk üyesi de altcoin hakkında konuştu. Bir podcast’te Raoul Pal, ETH’nin yakında Bitcoin’i geçeceğini öngördü ve Bitcoin’in birincilik pozisyonunda “sadece birkaç yılı kaldığını” iddia etti.



