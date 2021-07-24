Multi-Milyon Dolarlık Şirketin Agresif Hareketleri Dikkat Çekiyor! Aralıksız Bitcoin Almaya Devam Ediyor!
Amiral gemisi kripto para birimi Bitcoin’in Salı günü 30.000 doların altına düşmesiyle yeni alımlar yaşandı. Ark Invest, ek 310.000 Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) hissesini satın alarak BTC varlıklarını arttırdıklarını duyurdu. İşte detaylar...
Ark Invest, 8 milyon dolarlık Bitcoin satın aldı
Yönetimi altında 52 milyar doların üzerinde varlığa sahip olan varlık yönetim şirketi, ARK Generation İnternet ETF’si (ARKW) için hisseleri, hisse başına 25 dolardan satın aldı.
GBTC’nin her bir payı 0,000939767 BTC karşılığında alınabiliyor ve bu da toplam yatırımı yaklaşık 8 milyon dolara getiriyor.
Bitcoin bir aylık yatay ticaretin ardından Salı günü 30.000 doların altına gerilemişti. Sonrasında Bitcoin fiyatı hızla toparlandığı için satın almanın zamanlaması da oldukça kusursuz olarak yorumlanıyor.
Her düşüşte alım yapıyorlar
Ark Invest, her düşüşte aktif olarak satın alım yapıyor gibi görünüyor. En son benzer bir düşüş olduğunda, firma ARKW ETF için 1 milyon GBTC hissesi satın aldığını duyurmuştu.
Ark Invest’in CEO’su Cathie Wood; Square, Coinbase ve Grayscale ile yakın ilişkiler kurarak şirketi kripto endüstrisinde tutarlı bir şekilde yükseltmeye ve gündemde tutmaya çalışıyor.
Fiyat şimdiden yükseldi
Ark Invest’in en son BTC satın alımından bu yana, dijital varlığın fiyatı yaklaşık 29.500 dolardan yaklaşık 32.000 dolara yükseldi.
Şirket son zamanlarda Bitcoin biriktiren tek firma değil. Diğer birkaç kurumsal oyuncu da aktif olarak kripto para satın alıyor.
24 Tem 2021 - 15:53 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.