Multi-Milyon Dolarlık Şirketin Agresif Hareketleri Dikkat Çekiyor! Aralıksız Bitcoin Almaya Devam Ediyor!

Ark Invest, 8 milyon dolarlık Bitcoin satın aldı

Yönetimi altında 52 milyar doların üzerinde varlığa sahip olan varlık yönetim şirketi, ARK Generation İnternet ETF’si (ARKW) için hisseleri, hisse başına 25 dolardan satın aldı.

GBTC’nin her bir payı 0,000939767 BTC karşılığında alınabiliyor ve bu da toplam yatırımı yaklaşık 8 milyon dolara getiriyor.

Bitcoin bir aylık yatay ticaretin ardından Salı günü 30.000 doların altına gerilemişti. Sonrasında Bitcoin fiyatı hızla toparlandığı için satın almanın zamanlaması da oldukça kusursuz olarak yorumlanıyor.

Her düşüşte alım yapıyorlar

Ark Invest, her düşüşte aktif olarak satın alım yapıyor gibi görünüyor. En son benzer bir düşüş olduğunda, firma ARKW ETF için 1 milyon GBTC hissesi satın aldığını duyurmuştu.

Ark Invest’in CEO’su Cathie Wood; Square, Coinbase ve Grayscale ile yakın ilişkiler kurarak şirketi kripto endüstrisinde tutarlı bir şekilde yükseltmeye ve gündemde tutmaya çalışıyor.

Fiyat şimdiden yükseldi

Ark Invest’in en son BTC satın alımından bu yana, dijital varlığın fiyatı yaklaşık 29.500 dolardan yaklaşık 32.000 dolara yükseldi.

Şirket son zamanlarda Bitcoin biriktiren tek firma değil. Diğer birkaç kurumsal oyuncu da aktif olarak kripto para satın alıyor.