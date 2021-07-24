Masterchef Somer Şef Yarışmadan "Diskalifiye Edildi!" Ekranlara Gelmeme Sebebi Ortaya Çıktı, Milyonlar Çıldırdı! Meğer Somer Şefin O Açıklaması…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması kısa bir süre yayın hayatına başlamıştı. Masterchef yarışmasında bulunan Somer Şefin ise verdiği röportajdan sonra yarışmadan çekildiği iddialar arasında yerini aldı! Uzun bir süredir ekranlarda olmayan başarılı yapımın ekranlara gelmeme sebebi ise buna bağlandı!
Milyonları çıldırtan bu durum ağızlarında açık kalmasına neden oldu. Binlerce hayranı olan başarılı şefin yarışmadan çekilmesinin söz konusu olması bile birçok kişiye “Somer Şef yoksa ben izlemeyi bırakıyorum” yorumlarına neden oldu! Peki, işin aslı ne?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bulunarak ününe ün katan Somer Şef, milyonları şok içerisinde bırakacak bir açıklamada bulunmuş ve binlerce tepkiyi arka arkaya toplamıştı. Görenlerin ağzının açık kaldığı bu durum Acun Ilıcalı’ya kadar uzanmış; birçok sosyal medya kullanıcısı, “Bizde Somer Şefi içimizden biri biliyoruz! Neler dedi!” yorumlarında bulunmuşlar. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.