Masterchef Somer Şef Yarışmadan "Diskalifiye Edildi!" Ekranlara Gelmeme Sebebi Ortaya Çıktı, Milyonlar Çıldırdı! Meğer Somer Şefin O Açıklaması…

Milyonları çıldırtan bu durum ağızlarında açık kalmasına neden oldu. Binlerce hayranı olan başarılı şefin yarışmadan çekilmesinin söz konusu olması bile birçok kişiye “Somer Şef yoksa ben izlemeyi bırakıyorum” yorumlarına neden oldu! Peki, işin aslı ne?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bulunarak ününe ün katan Somer Şef, milyonları şok içerisinde bırakacak bir açıklamada bulunmuş ve binlerce tepkiyi arka arkaya toplamıştı. Görenlerin ağzının açık kaldığı bu durum Acun Ilıcalı’ya kadar uzanmış; birçok sosyal medya kullanıcısı, “Bizde Somer Şefi içimizden biri biliyoruz! Neler dedi!” yorumlarında bulunmuşlar. İşte merak edilen tüm detaylar…



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