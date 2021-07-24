Survivor Yarışmacıları Birbirine Girdi! “Karakter Değiştirdin” Demişti, Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Yer Gök İnledi! Survivor Batuhan Sinir Krizine Girebilir…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma yayınlandığı dönem boyunca reyting rekorlarını kırmıştı. Sevilerek takip edilen yarışmada bulunan Batuhan Karacakaya ise Survivor yarışması devam ederken; Merve’nin takım değiştirmesinden yola çıkarak, “Ben çok forma değiştireni gördüm ama karakter değiştireni ilk kez görüyorum” sözlerini dile getirmişti.

Survivor’da büyük bir skandala neden olan duruma karşılık olarak Merve’nin ise gözleri dolmuş ve açıklama yapmaya çalışmıştı. Batuhan’ın bu sözler ise hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Peki, Merve aylar sonra şimdi ne dedi?



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