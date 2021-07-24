Survivor Yarışmacıları Birbirine Girdi! “Karakter Değiştirdin” Demişti, Öyle Bir Cevap Verdi Ki, Yer Gök İnledi! Survivor Batuhan Sinir Krizine Girebilir…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, İsmail Balaban’ın birinci olmasıyla birlikte vedasını duyurmuştu. Her bölümünde izlenme rekorları kıran başarılı yarışmada yer alan iki isim ise resmen birbirine girdi. Survivor yarışmasındayken; “Karakter değiştirdin” sözlerini dile getiren Batuhan’a öyle bir açıklama geldi ki, görenler “Sinir krizine girecek” yorumlarında bulundular.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma yayınlandığı dönem boyunca reyting rekorlarını kırmıştı. Sevilerek takip edilen yarışmada bulunan Batuhan Karacakaya ise Survivor yarışması devam ederken; Merve’nin takım değiştirmesinden yola çıkarak, “Ben çok forma değiştireni gördüm ama karakter değiştireni ilk kez görüyorum” sözlerini dile getirmişti.
Survivor’da büyük bir skandala neden olan duruma karşılık olarak Merve’nin ise gözleri dolmuş ve açıklama yapmaya çalışmıştı. Batuhan’ın bu sözler ise hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Peki, Merve aylar sonra şimdi ne dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.