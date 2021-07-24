Usta Oyuncu Fatma Girik'ten İyi Haber, İşte Fatma Girik'in Sağlık Durumu
Türk sinemasının efsanelerinden Fatma Girik'in sağlık durumuyla ilgili iyi haberler geldi.
Bodrum'da yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik (80), geçtiğimiz günlerde Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı.
Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtilmişti.
TABURCU OLDU
Oyuncunun menajeri Bircan Silan'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Silan, "Canım Fatma Girik 5 günün sonunda hastaneden çıkıyor" dedi.
24 Tem 2021 - 16:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.