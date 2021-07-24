Usta Oyuncu Fatma Girik'ten İyi Haber, İşte Fatma Girik'in Sağlık Durumu

Bodrum'da yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik (80), geçtiğimiz günlerde Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı.

Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtilmişti.

TABURCU OLDU

Oyuncunun menajeri Bircan Silan'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Silan, "Canım Fatma Girik 5 günün sonunda hastaneden çıkıyor" dedi.