Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden Alparslan’da Gidiyor! İlyas Çakırbeyli’den Sonra Bu Hiç Olmadı! Ayrılık Acısının Dozajı Giderek Artıyor! “Bu Kadarı da Pes”
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kısa bir süre önce ekranlara kısa bir ara vermişti. 7. Yılı devirecek olan diziden bu sezon ise ayrılıklar bitmek bilmedi! “Diziden başrol ayrılırsa dizi artık izlenmez” algısına rest çeken başarılı yapım resmen milyonları şok içerisinde bıraktı! İlyas Çakırbeyli’den sonra Alparslan’ın vedası…
Her sezonunda birbirinden farklı oyuncuları kadrosuna alan başarılı dizide Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır’ın diziye yeniden imaj değiştirerek katılacağı konuşulurken; yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Pelin Akil diziden ayrılmasının ardından İlyas Çakırbeyli’nin de diziden ayrılacağı yönünde iddialar bomba etkisi yaratmıştı!
Sevilerek izlenen dizinin ekranlara gelmesine sadece aylar kalmışken; sezon finalinde ayrılıkların yaşanması görenleri çılgına çevirdi. Kurtlar Vadisi gibi önemli bir diziden birçok oyuncuyu kadrosuna alan başarılı dizi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle tansiyonları yükseltiyordu. Peki, Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer diziden neden ayrılacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.