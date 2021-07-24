Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden Alparslan’da Gidiyor! İlyas Çakırbeyli’den Sonra Bu Hiç Olmadı! Ayrılık Acısının Dozajı Giderek Artıyor! “Bu Kadarı da Pes”

Her sezonunda birbirinden farklı oyuncuları kadrosuna alan başarılı dizide Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır’ın diziye yeniden imaj değiştirerek katılacağı konuşulurken; yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Pelin Akil diziden ayrılmasının ardından İlyas Çakırbeyli’nin de diziden ayrılacağı yönünde iddialar bomba etkisi yaratmıştı!

Sevilerek izlenen dizinin ekranlara gelmesine sadece aylar kalmışken; sezon finalinde ayrılıkların yaşanması görenleri çılgına çevirdi. Kurtlar Vadisi gibi önemli bir diziden birçok oyuncuyu kadrosuna alan başarılı dizi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle tansiyonları yükseltiyordu. Peki, Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer diziden neden ayrılacak?



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