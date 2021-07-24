Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Yürekleri Hoplattı! Görenler Mest Oldu, Ateşleri Yükseldi! Sosyal Medya Sadece Ona Kilitlendi! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Görenleri mest eden başarılı oyuncu, ateşlerin yükselmesine neden oldu. Sosyal medya sadece Cansu Dere’ye kilitlenirken; hayranlarından ise binlerce övgü dolu yorum aldı. Sevilerek takip edilen başarılı oyuncu ara sıra kullandığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi.

Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, Eylül ayında yeniden ekranlara gelecek olan Sadakatsiz dizisinden önce tatile çıkmış ve hayranlarına tatilinden pozlar paylaşmıştı. Görenlerin içlerini titreten Cansu Dere, 40 yaşında olmasına rağmen 18’liklere taş çıkardı. Peki, Cansu Dere nasıl bir paylaşım yaptı?



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