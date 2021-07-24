Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Yürekleri Hoplattı! Görenler Mest Oldu, Ateşleri Yükseldi! Sosyal Medya Sadece Ona Kilitlendi! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisi kısa bir süre önce sezon finali yaparak sevenlerine veda etmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizi ilk bölümünde bile seyircisini etkisi altına almayı başarmıştı. Sevilen dizide Asya karakterine hayat veren Cansu Dere ise sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki, yürekler hopladı!
Görenleri mest eden başarılı oyuncu, ateşlerin yükselmesine neden oldu. Sosyal medya sadece Cansu Dere’ye kilitlenirken; hayranlarından ise binlerce övgü dolu yorum aldı. Sevilerek takip edilen başarılı oyuncu ara sıra kullandığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi.
Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, Eylül ayında yeniden ekranlara gelecek olan Sadakatsiz dizisinden önce tatile çıkmış ve hayranlarına tatilinden pozlar paylaşmıştı. Görenlerin içlerini titreten Cansu Dere, 40 yaşında olmasına rağmen 18’liklere taş çıkardı. Peki, Cansu Dere nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.