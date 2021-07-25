Hande Erçel Artık Tarihin Tozlu Raflarında! Önce Fahriye Evcen, Şimdi de Maraşlı'nın Mahuru! Hande Erçel Bitti...

Instagram’da 23 milyonu aşan takipçisi bulunan Hande Erçel sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Türkiye’nin en beğenilen kadın oyuncularından biri olan Hande Erçel, öyle bir ismin alt sırasına yerleşti ki, kimse inanmak istemedi. Ne Demet Özdemir ne de…

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler’de tatile gitmiş ve tatil pozlarıyla akılları başlardan almıştı. Maldivler tatilinden sonra ikili aşk iddialarını doğrulamış ve el ele görüntülenmişlerdi. Kerem Bürsin’le sevgili olduğunu duyuran Hande Erçel, bir anda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Peki, şimdi Hande Erçel nasıl bir düşüş yaşadı? Tahtını kime kaptırdı?



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