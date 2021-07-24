- 24 Tem 2021 - 18:19 G: 24 Tem 2021 - 18:31

Hande Erçel Eski Ününü Kaybetti! Tahtını Öyle Bir İsme Kaptırdı Ki, Artık Tüm İşleri İptal Olabilir! 23 Milyon Ayağa Kalktı! Ne Demet Özdemir, Ne de…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan başarılı oyuncu Hande Erçel, ortaya çıkan bilgilerle birlikte resmen eski ününü kaybetti. Tahtını kaybeden başarılı oyuncunun hayranları ise büyük bir endişeye kapıldı. Birçok kişi Hande Erçel’in büyün işlerinin iptal bile edileceğini iddialar arasında bulundurdular!

Instagram’da 23 milyonu aşan takipçisi bulunan Hande Erçel sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Türkiye’nin en beğenilen kadın oyuncularından biri olan Hande Erçel, öyle bir ismin alt sırasına yerleşti ki, kimse inanmak istemedi. Ne Demet Özdemir ne de…

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler’de tatile gitmiş ve tatil pozlarıyla akılları başlardan almıştı. Maldivler tatilinden sonra ikili aşk iddialarını doğrulamış ve el ele görüntülenmişlerdi. Kerem Bürsin’le sevgili olduğunu duyuran Hande Erçel, bir anda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Peki, şimdi Hande Erçel nasıl bir düşüş yaşadı? Tahtını kime kaptırdı?

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24 Tem 2021 - 18:19 Ankara- Yaşam

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