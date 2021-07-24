Hadise’den Yürek Yakan Bikinili Pozlar! Bir Bakan Bir Daha Baktı, Yorumlar Arka Arkaya Geldi...

Kısa bir süre önce Kaan Yıldırım’la ilişkilerini noktalayan başarılı şarkıcı, bir açıklama yaparak her şeyin bittiğini ortaya koymuştu. Kaan Yıldırım ilişkisini noktalayan başarılı şarkıcı, daha önce ismi Hande Erçel gibi başarılı oyuncularla anılan Mehmet Dinçerler’le birlikte tatile çıktığı iddia edilmişti. İkilinin aynı yerden paylaşımlar yapması ve aynı ortamda bulunmaları aşk dedikodularının çıkmasına neden olmuştu.

Sevilerek takip edilen Hadise geçtiğimiz aylarda; Ebru Gündeş’in eski eşi Rezza Zarrab’la anılmıştı. Karalama kampanyası olduğu iddia edilen olaylar hakkında Hadise ise jet ışında bir açıklama yapmış ve tüm iddiaları yalanlamıştı. Oldukça zor günler geçiren başarılı şarkıcının şimdilerde tatil yapması ise hayranlarının yüreklerini hoplattı! İşte Hadise’den gelen o efsane paylaşım!



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