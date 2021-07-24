Hadise’den Yürek Yakan Bikinili Pozlar! Bir Bakan Bir Daha Baktı, Yorumlar Arka Arkaya Geldi...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den yürek yakan pozlar arka arkaya geldi. Bir bakanın bir daha baktığı Hadise resmen eritti. 30 yaşındaki güzel şarkıcı fiziğiyle 18’liklere taş çıkarttı, resmen çatlattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı konu hakkında; “Yaktın bizi Hadise” yorumlarında bulundular.
Kısa bir süre önce Kaan Yıldırım’la ilişkilerini noktalayan başarılı şarkıcı, bir açıklama yaparak her şeyin bittiğini ortaya koymuştu. Kaan Yıldırım ilişkisini noktalayan başarılı şarkıcı, daha önce ismi Hande Erçel gibi başarılı oyuncularla anılan Mehmet Dinçerler’le birlikte tatile çıktığı iddia edilmişti. İkilinin aynı yerden paylaşımlar yapması ve aynı ortamda bulunmaları aşk dedikodularının çıkmasına neden olmuştu.
Sevilerek takip edilen Hadise geçtiğimiz aylarda; Ebru Gündeş’in eski eşi Rezza Zarrab’la anılmıştı. Karalama kampanyası olduğu iddia edilen olaylar hakkında Hadise ise jet ışında bir açıklama yapmış ve tüm iddiaları yalanlamıştı. Oldukça zor günler geçiren başarılı şarkıcının şimdilerde tatil yapması ise hayranlarının yüreklerini hoplattı! İşte Hadise’den gelen o efsane paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.