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25 Tem 2021 - 21:25

"Kurtlar Vadisi Tekrar Başlıyor" İddialar Türkiye'yi Salladı... Neler Oluyor? Memati’nin Üzeri Çizildi Ama…

Son zamanların en çok konuşulan olaylarından biri olan "Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor?" Sorusuyla birlikte Twitter'da Oktay Kaynarca2nın bile resmen kadroda olduğuna dair büyük iddialar ortaya atıldı. Her şey boncuk tesbihi gibi ortaya dökülürken; görenleri şok içerisinde bırakan bir sonuç ortaya çıktı! Memati’nin üzerini çizildi ama…