- 25 Tem 2021 - 21:25 G: 25 Tem 2021 - 21:27

"Kurtlar Vadisi Tekrar Başlıyor" İddialar Türkiye'yi Salladı... Neler Oluyor? Memati’nin Üzeri Çizildi Ama…

Son zamanların en çok konuşulan olaylarından biri olan "Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor?" Sorusuyla birlikte Twitter'da Oktay Kaynarca2nın bile resmen kadroda olduğuna dair büyük iddialar ortaya atıldı. Her şey boncuk tesbihi gibi ortaya dökülürken; görenleri şok içerisinde bırakan bir sonuç ortaya çıktı! Memati’nin üzerini çizildi ama…

Uzun bir süredir gündemde olan başarılı dizi yayınlandığı dönem boyunca izleyici kitlesini geliştirmişti. Milyonları yeniden ekranlara kilitlemeye başlayacak olan dizinin ilk bilgileri ortaya çıktı!

Kısa bir süre önce dizide Güllü karakterine hayat veren isim, “Çok yakında geleceğiz” sözlerini dile getirmişti. Peki, Oktay Kaynarca neler dedi?

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25 Tem 2021 - 21:25 Ankara- Yaşam

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