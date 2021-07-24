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24 Tem 2021 - 20:23

Kurtlar Vadisi Yeniden Mi Başlıyor? Twiter’ı Salladı! Oktay Kaynarca Bile Kadroda! Her Şey Belli Oldu! Memati’nin Üzeri Çizildi Ama…

Son zamanların en çok konuşulan olaylarından biri olan Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Oktay Kaynarca bile resmen kadroda! Her şey boncuk tespihi gibi ortaya dökülürken; görenleri şok içerisinde bir sonuç ortaya çıktı! Memati’nin üzerini çizildi ama…