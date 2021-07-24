Kurtlar Vadisi Yeniden Mi Başlıyor? Twiter’ı Salladı! Oktay Kaynarca Bile Kadroda! Her Şey Belli Oldu! Memati’nin Üzeri Çizildi Ama…
Son zamanların en çok konuşulan olaylarından biri olan Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Oktay Kaynarca bile resmen kadroda! Her şey boncuk tespihi gibi ortaya dökülürken; görenleri şok içerisinde bir sonuç ortaya çıktı! Memati’nin üzerini çizildi ama…
Uzun bir süredir gündemde olan başarılı dizi yayınlandığı dönem boyunca izleyici kitlesini geliştirmişti. Milyonları yeniden ekranlara kilitlemeye başlayacak olan dizinin ilk bilgileri ortaya çıktı!
Kısa bir süre önce dizide Güllü karakterine hayat veren isim, “Çok yakında geleceğiz” sözlerini dile getirmişti. Peki, Oktay Kaynarca neler dedi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.