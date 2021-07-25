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25 Tem 2021 - 13:31

Survivor Batuhan Aleyna Kalaycıoğlu'nu Ezdi Geçti! Aleyna Hayatında Böyle Yıkılmamıştır, Adada Evlenirler Deniliyordu Ama...

TV8 ekranlarının kısa zaman önce final yapan ve şampiyonunun İsmail Balaban olduğu yarışması Survivor 2021; büyük bir hızla devam ederken; Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili ada zamanlarında ortaya atılan iddiaların bugün geldiği nokta hem Aleyna hayranlarını hem de yapılan iddiaları bir dönem görenleri şaşkına çevirdi. Survivor'dan 4. olarak ayrılan Aleyna; şampiyon olamasa da sosyal medyada resmen fenomen oldu, tüm ilgiyi üzerinde toplamayı başardı. Son aşk iddiasıyla da; magazin gündemini salladı.