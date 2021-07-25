- 25 Tem 2021 - 13:31 G: 25 Tem 2021 - 13:33

Survivor Batuhan Aleyna Kalaycıoğlu'nu Ezdi Geçti! Aleyna Hayatında Böyle Yıkılmamıştır, Adada Evlenirler Deniliyordu Ama...

TV8 ekranlarının kısa zaman önce final yapan ve şampiyonunun İsmail Balaban olduğu yarışması Survivor 2021; büyük bir hızla devam ederken; Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili ada zamanlarında ortaya atılan iddiaların bugün geldiği nokta hem Aleyna hayranlarını hem de yapılan iddiaları bir dönem görenleri şaşkına çevirdi. Survivor'dan 4. olarak ayrılan Aleyna; şampiyon olamasa da sosyal medyada resmen fenomen oldu, tüm ilgiyi üzerinde toplamayı başardı. Son aşk iddiasıyla da; magazin gündemini salladı.

Adada başarılı ilerleyişi ve sevgi kazanmasıyla birlikte adadan döner dönmez sosyal medyanın resmen ilgi odağı oldu. Fenomen olmayı başaran Aleyna Kalaycıoğlu ile zamanında ortaya atılan aşk iddiaları gerçek mi oldu? Neler oluyor? Batuhan ile aralarında bir şey mi var? İşte tüm detaylar...

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25 Tem 2021 - 13:31 Ankara- Yaşam

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