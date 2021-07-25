Türkiye'de açlık sınırı kaç tl'dir? 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı ne kadar? Yoksulluk siniri kaç lira 2021?

Açlık sınırı 3 bin 500 lirayı geçti. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı temmuzda bir önceki aya göre 45 lira artarak 3 bin 513 lira oldu. yoksulluk sınırı ise 12 bin 195 liraya kadar yükseldi. Açlık sınırı bu yılın ilk yedi aylık döneminde 367 lira yoksulluk sınırı ise bin lira arttı. Son bir yılda ise açlık sınırında 622 liralık, yoksulluk sınırında ise 1.791 liralık artış yaşandı.

Kontrol edilemeyen enflasyon, dar ve sabit gelirlilerin, açlık riskini ve yoksulluğunu giderek artırıyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı temmuzda 3 bin 513 lira olurken, gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcama ise 8 bin 682 liraya yoksulluk sınırı da 12 bin 195 liraya çıktı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Temmuz 2021 sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı temmuzda bir önceki aya göre 45 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 198 lira ve yoksulluk sınırı da 270 lira arttı. Bu yılın ilk yedi aylık döneminde ise açlık sınırı 367 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 641 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da ocak-temmuz döneminde toplam 1.008 liralık artışla 12 bin 195 lira oldu.

AÇLIK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para temmuzda 3 bin 513 lira olarak hesaplandı.

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et-balık - yumurta için temmuzda harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 9 lira, geçen yıl aralık ayındaki düzeyine göre 108 lira ve son bir yılda ise 126 lira artarak 1.031 liraya yükseldi. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 8 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 18 liralık artışla 85 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama temmuzda bir önceki aya göre 46 lira artarken, yılın ilk yedi aylık döneminde 209 lira ve geçen yılın temmuz ayına göre ise 236 lira artarak 873 lira oldu. Meyve harcaması için ayrılması gereken para temmuzda 34 lira azalırken hem son yedi ayda hem de son bir yılda 55 lira artarak 337 olurken, dört kişinin yapması gereken sebze harcamasının parasal tutarı da temmuzda 8 lira arttı, geçen yılın sonuna göre ise 80 lira azalarak 273 liraya geriledi. Sebze harcamalarında son bir yıllık dönemde de 24 liralık artış oldu.

Temmuzda 459 lirada kalan bir ailenin ekmek, un ve makarna için bir ayda yapması gereken harcama ise son bir yıllık dönemde ise 70 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları temmuzda değişmezken son bir yılda 13 lira artarak 88 lira oldu. Sıvı yağ ve margarin için yapılması gereken harcama temmuzda 1 lira, son bir yılda ise 27 lira artarak 83 liraya çıktı.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da temmuzda 6 lira artarak 221 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama da değişmedi ve 55 lirada kaldı.

Temmuzda açlık sınırı yetişkin bir erkek için 1.010 lira, yetişkin bir kadın için 808 lira, çocuk için 606 lira ve genç için de 1.090 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da temmuzda 8 bin 682 liraya çıktı.

Temmuzda giyim ve ayakkabı harcamaları 688 liraya çıktı. Barınma (kira dahil) harcamaları 1.791 liraya yükseldi. Ev eşyası harcamaları 1.025 liraya çıkarken, sağlık harcamaları 399 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 1.832 liraya, haberleşme harcamaları 516 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 349 liraya yükseldi. Eğitim harcamaları 269 liraya olurken, otel harcamaları 720 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 554 lira olarak hesaplandı. Alkollü içki ve sigara harcamaları ise 538 lirada kaldı.

Gıda dışı harcamalarda bu yılın ilk yedi aylık döneminde 641 lira son bir yılda ise 1.172 liralık artış yaşandı.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise temmuzda 12 bin 195 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk yedi aylık döneminde 1.008 liralık artış yaşandı. Yıllık artış ise 1.793 lira oldu.