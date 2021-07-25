Survivor Aleyna Kıyafetsiz ŞOK Paylaştım Yaptı! Havuza Atladı ve... O Fotoğrafı Görenler Resmen Kitlendi! Ada Hayatı Bitti, Havuz Hayatıyla Dudak Uçuklattı!
Başarılı performansıyla birlikte Survivor 2021'in en dikkat çeken isimleri arasında ilk sırada yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kalaycıoğlu son olarak tanga bikinisiyle yaptığı paylaşımla birlikte sosyal medyada "bu fotoğraf beni kitledi" tarzında yorumlar aldı. Hikaye paylaşan Aleyna; bu hikayesiyle Twitter'da çok sayıda kişinin konuştuğu isim oldu.
Adadan çıkar çıkmaz dışarı hayatıyla birlikte dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu; sosyal medyayı resmen tir tir titretiyor. Yaptığı paylaşımlar ve fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Aleyna; milyonları resmen şok ederek yeni bir paylaşım yaptı. Gündelik kıyafetlerden kurtulan Aleyna kıyafetlerini çıkardı ve tanga bikinisini giydi. İşte o paylaşımı...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.