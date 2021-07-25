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25 Tem 2021 - 10:40

Survivor Aleyna Kıyafetsiz ŞOK Paylaştım Yaptı! Havuza Atladı ve... O Fotoğrafı Görenler Resmen Kitlendi! Ada Hayatı Bitti, Havuz Hayatıyla Dudak Uçuklattı!

Başarılı performansıyla birlikte Survivor 2021'in en dikkat çeken isimleri arasında ilk sırada yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kalaycıoğlu son olarak tanga bikinisiyle yaptığı paylaşımla birlikte sosyal medyada "bu fotoğraf beni kitledi" tarzında yorumlar aldı. Hikaye paylaşan Aleyna; bu hikayesiyle Twitter'da çok sayıda kişinin konuştuğu isim oldu.