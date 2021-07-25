Survivor Ayşe Durdurulamıyor! Öyle Bir Miniyle Poz Verdi ki, Milyonlar Resmen Delirdi! Instagram Alev Alev Yanıyor...
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Survivor; bir süre önce son bulmuştu. İsmail'in başarılı bir şekilde bileğinin hakkıyla şampiyonluğunu ilan ettiği Survivor 2021'in pek çok yarışmacısı yarışma bitmesine rağmen bir türlü gündemden düşmüyor. O isimlerin başında ise Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel geliyor. Survivor'ı 3. olarak tamamlayan ve muhteşem bir başarı altına imza atan Ayşe Yüksel, yarışmadan dönmesinin ardından sosyal medyada resmen ada günlerinin acısını çıkarıyor.
Survivor Ayşe Yüksel, ada macerasını tamamlamasının ardından sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ediyor. Defalarca kez mini şortlu, dekolteli pozlar paylaşan Ayşe, paylaşımlarını bir yenisini daha ekleyerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Survivor 3.sü Ayşe Yüksel, bu paylaşımıyla 80.000'den fazla beğeni aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.