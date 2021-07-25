Survivor Ayşe Durdurulamıyor! Öyle Bir Miniyle Poz Verdi ki, Milyonlar Resmen Delirdi! Instagram Alev Alev Yanıyor...

Survivor Ayşe Yüksel, ada macerasını tamamlamasının ardından sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ediyor. Defalarca kez mini şortlu, dekolteli pozlar paylaşan Ayşe, paylaşımlarını bir yenisini daha ekleyerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Survivor 3.sü Ayşe Yüksel, bu paylaşımıyla 80.000'den fazla beğeni aldı.

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