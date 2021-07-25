- 25 Tem 2021 - 10:53 G: 25 Tem 2021 - 11:21

Survivor Ayşe Durdurulamıyor! Öyle Bir Miniyle Poz Verdi ki, Milyonlar Resmen Delirdi! Instagram Alev Alev Yanıyor...

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Survivor; bir süre önce son bulmuştu. İsmail'in başarılı bir şekilde bileğinin hakkıyla şampiyonluğunu ilan ettiği Survivor 2021'in pek çok yarışmacısı yarışma bitmesine rağmen bir türlü gündemden düşmüyor. O isimlerin başında ise Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel geliyor. Survivor'ı 3. olarak tamamlayan ve muhteşem bir başarı altına imza atan Ayşe Yüksel, yarışmadan dönmesinin ardından sosyal medyada resmen ada günlerinin acısını çıkarıyor.

Survivor Ayşe Yüksel, ada macerasını tamamlamasının ardından sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ediyor. Defalarca kez mini şortlu, dekolteli pozlar paylaşan Ayşe, paylaşımlarını bir yenisini daha ekleyerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Survivor 3.sü Ayşe Yüksel, bu paylaşımıyla 80.000'den fazla beğeni aldı. 

O Paylaşımı görmek için diğer sayfaya geçiniz!

25 Tem 2021 - 10:53 Ankara- Yaşam

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