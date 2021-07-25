Masterchef'te Büyük Kaos! O Yarışmacı Kendine "Salyangoz" Dedi! Bugün Akşam Yer Yerinden Oynayacak... Mehmet Şef Hayranlıktan Dona Kaldı!

Masterchef Türkiye 2021; bayram arasına sonunda devam ediyor. Bugün akşam ekranlarda olacak yeni bölüm, bu sezonun en heyecanlı bölümü olabilir. Çünkü düellolar başlıyor. Bugün yaşanacak olan Kaos ise herkesi oldukça şaşırtacak cinsten. "Salyangoz" ifadesiyle kendine dem vurmuş gibi gösteren ama rakiplerine laf eden yarışmacıdan sonra, diğer yarışmacının halleri herkesi hem güldürdü hem eğlendirdi.

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