Masterchef'te Büyük Kaos! O Yarışmacı Kendine "Salyangoz" Dedi! Bugün Akşam Yer Yerinden Oynayacak... Mehmet Şef Hayranlıktan Dona Kaldı!
Masterchef'te bayram tatilinden sonra zorlu düellolar bugün itibarıyla başlıyor. İzleyenlerin vikingler olarak değerlendirdiği bu düellolarla ilgili ilk fragman yayınlandı. Uzun zamandır fragman bekleyen izleyenler; yayınlanan bu fragmanla birlikte büyük heyecan yaşadılar. Fragmanda meydana gelen salyangoz olayıyla ilgili çok sayıda kişi ise; "Iddialı konuşup sonda elenenlerden aşırı zevk alıyorum" yorumlarında bulundu.
Masterchef Türkiye 2021; bayram arasına sonunda devam ediyor. Bugün akşam ekranlarda olacak yeni bölüm, bu sezonun en heyecanlı bölümü olabilir. Çünkü düellolar başlıyor. Bugün yaşanacak olan Kaos ise herkesi oldukça şaşırtacak cinsten. "Salyangoz" ifadesiyle kendine dem vurmuş gibi gösteren ama rakiplerine laf eden yarışmacıdan sonra, diğer yarışmacının halleri herkesi hem güldürdü hem eğlendirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.