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25 Tem 2021 - 12:46

Survivor Ayşe Köşeyi Döndü! Şampiyon Olamadı Ama Milyoner Oldu... Öyle Bir Anlaşma Yaptı ki; Parayı Duyanlar Şok Geçirdi!

Survivor 2021'de Ayşe Yüksel mükemmel performansı, sözleri ve özellikle Poyraz'la yakınlığıyla birlikte bir türlü magazin gündeminden düşmüyordu. Yarışmayı 3.lükle bitiren ve 1.liği şans eseri kaçırdığı hayranlarınca söylenen Ayşe Yüksel; şampiyon olamadı ama çok daha güzel bir başarı elde etti. Sosyal medya fenomeni oldu. Survivor'ın ardından magazin gündeminin 1 numaralı ismi olan Ayşe Yüksel, paylaştığı fotoğraflarla yüzbinlerce beğeni aldı. Karşısına çıkan iş ise...