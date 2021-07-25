Survivor Ayşe Köşeyi Döndü! Şampiyon Olamadı Ama Milyoner Oldu... Öyle Bir Anlaşma Yaptı ki; Parayı Duyanlar Şok Geçirdi!
Survivor 2021'de Ayşe Yüksel mükemmel performansı, sözleri ve özellikle Poyraz'la yakınlığıyla birlikte bir türlü magazin gündeminden düşmüyordu. Yarışmayı 3.lükle bitiren ve 1.liği şans eseri kaçırdığı hayranlarınca söylenen Ayşe Yüksel; şampiyon olamadı ama çok daha güzel bir başarı elde etti. Sosyal medya fenomeni oldu. Survivor'ın ardından magazin gündeminin 1 numaralı ismi olan Ayşe Yüksel, paylaştığı fotoğraflarla yüzbinlerce beğeni aldı. Karşısına çıkan iş ise...
14 sezondur aralıksız bir şekilde ekranlarda gördüğümüz Survivor; 2021 sezonunda da mükemmel bir başarıyla birlikte kısa zaman önce yayın hayatını tamamladı. Gözler 2022 sezonuna çevrilirken, hala 2021 sezonunun izleri görülüyor. Survivor 2021'in bu yıl en çok öne çıkan 2 ismi Aleyna ve Ayşe'ydi. Ayşe; güzelliği ve başarısıyla dikkat çekerken Survivor'dan sonra sosyal medya fenomeni oldu. İlk teklifini alıp, anlaşmasını yapan Survivor Ayşe; milyoner oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.