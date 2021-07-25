Alişan ve Eşi Milyonları Yasa Boğdu! Öyle Bir Şey Yazdılar ki; Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu... "Ah.. Ah.."
Ünlü şarkıcı Alişan ve Tektaş ailesi; yaşam savaşından yenik ayrılan Selçuk Tektaş'ı birkaç gün önce son yolculuğuna uğurlamıştı. Alişan'ın eşi ve hayatını covid-19 sebebiyle kaybeden Selçuk Tektaş'ın yengesi Buse Varol, Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra öyle bir şey yazdı ki; hayranları gözyaşlarına boğdu. Milyonlarca kişİ Twitter'da yasa girdi.
Ünlü şarkıcı Alişan'ın 41 yaşında olan genç kardeşi Selçuk Tektaş, covid-19 sebebiyle kısa süre önce hayatını kaybetti. Birkaç gün önce öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının sonrasında Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanan Selçuk Tektaş'ın sonrasında aile yasa boğuldu. Alişan ve Eşi öyle bir şey yazdılar ki; milyonlar gözyaşlarına boğuldu...
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.