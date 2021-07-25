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25 Tem 2021 - 14:52

Alişan ve Eşi Milyonları Yasa Boğdu! Öyle Bir Şey Yazdılar ki; Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu... "Ah.. Ah.."

Ünlü şarkıcı Alişan ve Tektaş ailesi; yaşam savaşından yenik ayrılan Selçuk Tektaş'ı birkaç gün önce son yolculuğuna uğurlamıştı. Alişan'ın eşi ve hayatını covid-19 sebebiyle kaybeden Selçuk Tektaş'ın yengesi Buse Varol, Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra öyle bir şey yazdı ki; hayranları gözyaşlarına boğdu. Milyonlarca kişİ Twitter'da yasa girdi.