- 26 Tem 2021 - 13:02 G: 26 Tem 2021 - 13:11

Survivor Ayşe “Alkol Bataklığına Düştü!” Verdiği Poz Hayranlarını Çileden Çıkardı! Acun Ilıcalı Çileden Çıkabilir! O İsimle Yan Yana Gelip…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre önce İsmail Balaban’ın şampiyon olmasıyla birlikte final yapmıştı. Survivor yarışmasının 3. Olarak adını tarihe kazıyan Survivor Ayşe ise öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler “Alkol bataklığına düştü” yorumlarını yaptılar. Verdiği pozla hayranlarını çileden çıkaran Survivor Ayşe, iddialara göre Acun Ilıcalı’yı da sinir krizine soktu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Gelecek yıl All Star olacak olan Survivor yarışmasında olacağı iddia edilen Survivor Ayşe, alkol masasında vermiş olduğu pozla “Yok artık” yorumlarını arka arkaya aldı! Milyonlar şok içerisinde kalırken; birçok kişi bunu hiç beklemediğini de açıkladı.

Survivor’dan sonra normal hayatına dönen Survivor Ayşe, sosyal medyada ise sık sık paylaşımlar yapamaya başladı. Minili ve bikinili paylaşımlar yapan Survivor Ayşe, kısa bir süre önce öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler arka arkaya yorumlarda bulundu! İşte Survivor Ayşe’den gelen o paylaşım!

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26 Tem 2021 - 13:02 Ankara- Yaşam

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