Survivor Ayşe “Alkol Bataklığına Düştü!” Verdiği Poz Hayranlarını Çileden Çıkardı! Acun Ilıcalı Çileden Çıkabilir! O İsimle Yan Yana Gelip…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre önce İsmail Balaban’ın şampiyon olmasıyla birlikte final yapmıştı. Survivor yarışmasının 3. Olarak adını tarihe kazıyan Survivor Ayşe ise öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler “Alkol bataklığına düştü” yorumlarını yaptılar. Verdiği pozla hayranlarını çileden çıkaran Survivor Ayşe, iddialara göre Acun Ilıcalı’yı da sinir krizine soktu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Gelecek yıl All Star olacak olan Survivor yarışmasında olacağı iddia edilen Survivor Ayşe, alkol masasında vermiş olduğu pozla “Yok artık” yorumlarını arka arkaya aldı! Milyonlar şok içerisinde kalırken; birçok kişi bunu hiç beklemediğini de açıkladı.
Survivor’dan sonra normal hayatına dönen Survivor Ayşe, sosyal medyada ise sık sık paylaşımlar yapamaya başladı. Minili ve bikinili paylaşımlar yapan Survivor Ayşe, kısa bir süre önce öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler arka arkaya yorumlarda bulundu! İşte Survivor Ayşe’den gelen o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.