- 26 Tem 2021 - 13:17 G: 26 Tem 2021 - 13:22

Ev Hanımı Nasıl Emekli Olur? Ev Hanımı Sigortası Primi Ne Kadar 2021? Ev Kadınları Ne Zaman Emekli Olur?

Ev hanımlarına müjde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklamalarına göre, ev hanımlarının hiç çalışmadan emekli olması mümkün hale getirildi. Peki, ev hanımı nasıl emekli olur? Ev hanımı sigortası primi ne kadar 2021? Ev kadınları ne zaman emekli olur? İşte, detaylar…

Ev içi sorumlulukları tek başına üstlenen kadınlar, çalışma hayatında kopmak zorunda kalabiliyor. Hal böyle olunca hayatı boyunca emekli olamayacak olan kadınların imdadına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetişiyor. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama gerçekleştiren SGK, dileyen ve şartları sağlayan her ev hanımının emekli olabileceğini kadınlara müjdeliyor.

 

Ev Hanımı Nasıl Emekli Olur?

Ev hanımı olarak yaşamlarını devam ettiren kadınların merak ettiği soruların başında; “Ev hanımı nasıl emekli olur?” sorusu geliyor. 6 Ocak 2020 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilgili komisyon kararı gereğince, 25 yıldır evli olan kadınların 50 yaşını doldurması koşulu ile ev hanımlarına emekli olma hakkı tanınıyor. Ancak, ev hanımların bu şartları ve komisyonun belirlediği diğer şartları sağlaması gerekiyor. Konuyla ilgili borçlanma koşulları ise doğum ve yurt dışında ikamet edilen veya çalışılan dönemin borçlanması kapsamında düzenleniyor. Hiç çalışmayan ev hanımlarının isteğe bağlı olarak sigortalarını başlatması ve düzenli olarak primlerini SGK’ya yatırması gerekiyor. Bu primleri tamamlayan kadınlar tıpkı çalışanlar gibi emekli olarak, aylık almaya hak kazanabiliyor.

26 Tem 2021 - 13:17 - Yaşam

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