- 26 Tem 2021 - 13:42 G: 26 Tem 2021 - 13:47

Askerdeyken Polisliğe Başvurulur Mu? Polis Olan Biri Askere Gider Mi? Polislik Sınavı Ne Zaman 2021?

Polis alımlarının yeniden start vermesi ile birlikte konuyla ilgili pek çok soru yeniden gündeme geliyor. Özellikle bu süreçte askerde olacak olan kişiler ise, polisliğe başvuru yapıp yapamayacağını merak ediyor. Peki, askerdeyken polisliğe başvurulur mu? Polis olan biri askere gider mi? Polislik sınavı ne zaman 2021? İşte, detaylar…

Toplumun güvenliği ve sükûnetinden sorumlu olan polislik, aldıkları maaş ve toplumdaki gördükleri itibar nedeniyle çok fazla talep gören meslek grupları arasında yer alıyor. Konuyla ilgili her yıl düzenli olarak alım gerçekleştiren Emniyet Genel Müdürlüğü, 2021 yılında gerçekleştireceği polis alımları için kollarını sıvıyor. Başvuru tarihleri esnasında askerde olacak olan polis adayları ise, hayallerine veda edip etmemek zorunda olduğunu merak ediyor. 

26 Tem 2021 - 13:42 - Yaşam

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