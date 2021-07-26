Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Tem 2021 - 13:42

Askerdeyken Polisliğe Başvurulur Mu? Polis Olan Biri Askere Gider Mi? Polislik Sınavı Ne Zaman 2021?

Polis alımlarının yeniden start vermesi ile birlikte konuyla ilgili pek çok soru yeniden gündeme geliyor. Özellikle bu süreçte askerde olacak olan kişiler ise, polisliğe başvuru yapıp yapamayacağını merak ediyor. Peki, askerdeyken polisliğe başvurulur mu? Polis olan biri askere gider mi? Polislik sınavı ne zaman 2021? İşte, detaylar…