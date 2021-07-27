- 27 Tem 2021 - 16:02 G: 27 Tem 2021 - 16:08

Masterchef Mehmet Şef Terör Estirdi! Yarışmacının Yaptığı “Terbiyesizlik” Olarak Görüldü, Ortalık Karıştı! Stüdyoda Tansiyon Tavana Çıktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef yarışmacının yaptığı hamle karşısında adeta deliye döndü! Yarışmacının rakibine yaptığı hamle ise sosyal medya tarafından büyük bir terbiyesizlik olarak görüldü. Stüdyoda ise tansiyon sınırları zorlarken; Mehmet Şefin yarışmacıya çok sert bir biçimde konuşması ise “Yok artık” dedirtti. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü uzun bir aradan sonra ilk kez dün akşam ekranlara geldi. Kurban bayramı tatilinden dolayı ekranlarda olmayan Masterchef yarışmasında bulunan Mehmet Şef ise yarışmacının o hamlesine daha fazla dayanamadı!

Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Nejdet, Oktay ve Emirhan’a pestilli erişte yemeği verildi. Üç isim birbiriyle büyük bir rekabet içerisinde yarışırken; Oktay ise şok bir hatada bulunmuş ve Mehmet Şef tarafından yarışmadan diskalifiye edilmişti. Hamur yaparken terini hamura damlatan yarışmacı, yarışmadan çekilmek zorunda kalmış, yemeğinin tadına ise bakılmamıştı! Bu olaydan hemen sonra ise skandal bir olay daha patlak verdi! Peki, ne oldu?

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27 Tem 2021 - 16:02 Ankara- Yaşam

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