Masterchef Mehmet Şef Terör Estirdi! Yarışmacının Yaptığı “Terbiyesizlik” Olarak Görüldü, Ortalık Karıştı! Stüdyoda Tansiyon Tavana Çıktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef yarışmacının yaptığı hamle karşısında adeta deliye döndü! Yarışmacının rakibine yaptığı hamle ise sosyal medya tarafından büyük bir terbiyesizlik olarak görüldü. Stüdyoda ise tansiyon sınırları zorlarken; Mehmet Şefin yarışmacıya çok sert bir biçimde konuşması ise “Yok artık” dedirtti. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü uzun bir aradan sonra ilk kez dün akşam ekranlara geldi. Kurban bayramı tatilinden dolayı ekranlarda olmayan Masterchef yarışmasında bulunan Mehmet Şef ise yarışmacının o hamlesine daha fazla dayanamadı!
Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Nejdet, Oktay ve Emirhan’a pestilli erişte yemeği verildi. Üç isim birbiriyle büyük bir rekabet içerisinde yarışırken; Oktay ise şok bir hatada bulunmuş ve Mehmet Şef tarafından yarışmadan diskalifiye edilmişti. Hamur yaparken terini hamura damlatan yarışmacı, yarışmadan çekilmek zorunda kalmış, yemeğinin tadına ise bakılmamıştı! Bu olaydan hemen sonra ise skandal bir olay daha patlak verdi! Peki, ne oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.