- 26 Tem 2021 - 16:21 G: 26 Tem 2021 - 16:36

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde İpler Gerildikçe Gerildi! Önce İlyas Çakırbeyli, Sonra Alparslan Şimdide Bu! Kadroda Kimse Kalmadı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ipler gerildikçe gerildi! Ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken ortaya çıkan gerçekler milyonları titretti. İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın diziden ayrılacağı konuşulurken; Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer’inde çıkış yaptığı söylentiler arasında yerini almıştı. Şimdi ise o ismin diziden ayrılacağı resmen ortaya çıktı!

Sevilerek takip edilen dizinin son bölümünde büyük final yapılmıştı. Dizide Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil ise dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte ekranlara vedasını duyurmuştu. Diziden ayrılan başarılı oyuncunun arkasından ise ayrılıkların ardı arkası hiç kesilmedi!

Pelin Akil’in vedasından hemen sonra İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın diziden ayrılacağı yönünde iddialar gelmişti. Bu iddiaların doğru olma ihtimalini yükselten paylaşım yapan Ozan Akbaba, milyonları şok etmişti! Peki, şimdi diziden kim ayrılıyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

26 Tem 2021 - 16:21 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Oyunculuk Başvurusu Nasıl Yapılır? Arka Sokaklar Oyuncu Aranıyor Mu? Arka Sokaklar Dizisi Hangi Ajans? mask
Arka Sokaklar Oyunculuk Başvurusu Nasıl Yapılır? Arka Sokaklar Oyuncu Aranıyor Mu? Arka Sokaklar Dizisi Hangi Ajans?
Kardeşlerim Dizisi 2. Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor? Kardeşlerim Dizisinin Yeni Bölümü Ne Zaman Başlayacak? mask
Kardeşlerim Dizisi 2. Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor? Kardeşlerim Dizisinin Yeni Bölümü Ne Zaman Başlayacak?
Kalp Yarası dizisi 4. Bölüm Full İzle! 26 Temmuz Kalp Yarası İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kalp Yarası dizisi 4. Bölüm Full İzle! 26 Temmuz Kalp Yarası İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kahraman Babam 8. Bölüm Final Full İzle! 26 Temmuz Kahraman Babam İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kahraman Babam 8. Bölüm Final Full İzle! 26 Temmuz Kahraman Babam İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aşkın Tarifi 7. Bölüm Full İzle! 26 Temmuz Aşkın Tarifi İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşkın Tarifi 7. Bölüm Full İzle! 26 Temmuz Aşkın Tarifi İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Şef Akademi Doğada Full İzle! 26 Temmuz 2021 Şef Akademi 26. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
Şef Akademi Doğada Full İzle! 26 Temmuz 2021 Şef Akademi 26. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
"Kurtlar Vadisi Tekrar Başlıyor" İddialar Türkiye'yi Salladı... Neler Oluyor? Memati’nin Üzeri Çizildi Ama… mask
"Kurtlar Vadisi Tekrar Başlıyor" İddialar Türkiye'yi Salladı... Neler Oluyor? Memati’nin Üzeri Çizildi Ama…
Kırmızı Oda'dan Giden Gidene Ardı Arkası Kesilmiyor! Bu Gelişme Sonrası Bir Aile Daha Darmadağın mask
Kırmızı Oda'dan Giden Gidene Ardı Arkası Kesilmiyor! Bu Gelişme Sonrası Bir Aile Daha Darmadağın
Kim Milyoner Olmak İster Son Bölüm Full İzle! 24 Temmuz 2021 Kim Milyoner Olmak İster Youtube Tek Parça İzle mask
Kim Milyoner Olmak İster Son Bölüm Full İzle! 24 Temmuz 2021 Kim Milyoner Olmak İster Youtube Tek Parça İzle
Baş Belası 6. Bölüm Full İzle! 25 Temmuz 2021 Baş Belası Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baş Belası 6. Bölüm Full İzle! 25 Temmuz 2021 Baş Belası Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Serdar Ortaç Sinirden Çılgına Döndü! Eski Eşi Hakkında Ateş Püskürdü, Chole Şimdi Ne Yapacak? “Şeytan Görsün Onun Yüzünü” mask
Serdar Ortaç Sinirden Çılgına Döndü! Eski Eşi Hakkında Ateş Püskürdü, Chole Şimdi Ne Yapacak? “Şeytan Görsün Onun Yüzünü”
A101 ve BİM Market Son Nokta Demişti, Olmadı! O Market Sadece 10 Liraya Satışa Çıkardığını Duyurdu! Akın Edildi, Son Bir Kaç Ürün Kaldı! Saatlerle Yarışılıyor... mask
A101 ve BİM Market Son Nokta Demişti, Olmadı! O Market Sadece 10 Liraya Satışa Çıkardığını Duyurdu! Akın Edildi, Son Bir Kaç Ürün Kaldı! Saatlerle Yarışılıyor...
Kerem Bürsin Hande Erçel’i Dudaklarından Şak Diye Öptü! Aşkını Dünyaya Haykırdı, Çığlıklar Çığlığı Bastırdı! Hande Erçel’in Tepkisi… mask
Kerem Bürsin Hande Erçel’i Dudaklarından Şak Diye Öptü! Aşkını Dünyaya Haykırdı, Çığlıklar Çığlığı Bastırdı! Hande Erçel’in Tepkisi…
Müge Anlı Çileden Çıkabilir! Büyükşen Vakasında Büşra İpleri Kopardı, Sosyal Medyada Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Kimse Bunu Gram Beklemiyordu… mask
Müge Anlı Çileden Çıkabilir! Büyükşen Vakasında Büşra İpleri Kopardı, Sosyal Medyada Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Kimse Bunu Gram Beklemiyordu…
Alişan’ın Son Hali Yürekleri Darmaduman Etti! Öyle Bir Halde Görüldü Ki, Hayranları Yıkıldı! Selçuk Tektaş İçin… mask
Alişan’ın Son Hali Yürekleri Darmaduman Etti! Öyle Bir Halde Görüldü Ki, Hayranları Yıkıldı! Selçuk Tektaş İçin…
Demet Özdemir Kırmızı Mini Elbisesiyle Alevleri Salladı! Fahriye Evcen Hayranları Bile İşin İçerisinde! Böyle Bir Rastlantı Yok! Görenler Titredi, Yandı Tutuştu! mask
Demet Özdemir Kırmızı Mini Elbisesiyle Alevleri Salladı! Fahriye Evcen Hayranları Bile İşin İçerisinde! Böyle Bir Rastlantı Yok! Görenler Titredi, Yandı Tutuştu!
Survivor Ayşe “Alkol Bataklığına Düştü!” Verdiği Poz Hayranlarını Çileden Çıkardı! Acun Ilıcalı Çileden Çıkabilir! O İsimle Yan Yana Gelip… mask
Survivor Ayşe “Alkol Bataklığına Düştü!” Verdiği Poz Hayranlarını Çileden Çıkardı! Acun Ilıcalı Çileden Çıkabilir! O İsimle Yan Yana Gelip…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Yakıp Yıktı! Vefatından Sonra İlk Kez Böyle Bir Şey Ortaya Çıktı! Görenler Resmen Titredi! Ortalık Çok Fena Karıştı! Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Yakıp Yıktı! Vefatından Sonra İlk Kez Böyle Bir Şey Ortaya Çıktı! Görenler Resmen Titredi! Ortalık Çok Fena Karıştı! Neler Oluyor?
Demet Akalın'dan Büyük Saygısızlık! Dünya'yı Sallayan Gençlere Öyle Bir Teklifte Bulundu ki; "Sanat Bitmiş" Dedirtti! "Parasını Verelim..." mask
Demet Akalın'dan Büyük Saygısızlık! Dünya'yı Sallayan Gençlere Öyle Bir Teklifte Bulundu ki; "Sanat Bitmiş" Dedirtti! "Parasını Verelim..."
Hande Erçel’den Şok Kıyafetsiz Paylaşım! Kerem Bürsin Anında Olaya Müdahale Etti, 23 Milyon Ayaklandı! Sadece İki Parça Şeyle Akılları Başlardan Aldı! mask
Hande Erçel’den Şok Kıyafetsiz Paylaşım! Kerem Bürsin Anında Olaya Müdahale Etti, 23 Milyon Ayaklandı! Sadece İki Parça Şeyle Akılları Başlardan Aldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ATV’den Müge Anlı Kararı! Düğmeye Bastı, İşlemleri Başlattı! Ekranlara Gelmesine Sadece Günler Kaldı! Görenler Şok İçerisinde Kaldı, Fırtınalar Estirecek! mask
ATV’den Müge Anlı Kararı! Düğmeye Bastı, İşlemleri Başlattı! Ekranlara Gelmesine Sadece Günler Kaldı! Görenler Şok İçerisinde Kaldı, Fırtınalar Estirecek!
A101 ve BİM Market Son Nokta Demişti, Olmadı! O Market Sadece 10 Liraya Satışa Çıkardığını Duyurdu! Akın Edildi, Son Bir Kaç Ürün Kaldı! Saatlerle Yarışılıyor... mask
A101 ve BİM Market Son Nokta Demişti, Olmadı! O Market Sadece 10 Liraya Satışa Çıkardığını Duyurdu! Akın Edildi, Son Bir Kaç Ürün Kaldı! Saatlerle Yarışılıyor...
Survivor Ayşe Minilerden Vazgeçmiyor! Şortuyla Verdiği Poz “Yok Artık” Dedirtti! Milyonlar Titredi Kaldı! “Bu Ne Hal Ayşe!” mask
Survivor Ayşe Minilerden Vazgeçmiyor! Şortuyla Verdiği Poz “Yok Artık” Dedirtti! Milyonlar Titredi Kaldı! “Bu Ne Hal Ayşe!”
Amazon İddiaları Giderek Büyüyor! Bu Altcoin İle Gizliden Çalışıyor! Fiyat Tavan Yaptı! mask
Amazon İddiaları Giderek Büyüyor! Bu Altcoin İle Gizliden Çalışıyor! Fiyat Tavan Yaptı!
Amerika'dan Sonra Goldman Sachs'da Avrupa İçin Harekete Geçti! Kripto ETP Hizmeti Başlıyor! mask
Amerika'dan Sonra Goldman Sachs'da Avrupa İçin Harekete Geçti! Kripto ETP Hizmeti Başlıyor!
Bitcoin'de Yükseliş Sürecek Mi? Yine Bir Silkeleme Gelir Mi? Bitcoin Neden Yükseliyor! mask
Bitcoin'de Yükseliş Sürecek Mi? Yine Bir Silkeleme Gelir Mi? Bitcoin Neden Yükseliyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status