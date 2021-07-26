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26 Tem 2021 - 16:21

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde İpler Gerildikçe Gerildi! Önce İlyas Çakırbeyli, Sonra Alparslan Şimdide Bu! Kadroda Kimse Kalmadı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ipler gerildikçe gerildi! Ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken ortaya çıkan gerçekler milyonları titretti. İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın diziden ayrılacağı konuşulurken; Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer’inde çıkış yaptığı söylentiler arasında yerini almıştı. Şimdi ise o ismin diziden ayrılacağı resmen ortaya çıktı!