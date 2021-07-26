Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde İpler Gerildikçe Gerildi! Önce İlyas Çakırbeyli, Sonra Alparslan Şimdide Bu! Kadroda Kimse Kalmadı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ipler gerildikçe gerildi! Ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken ortaya çıkan gerçekler milyonları titretti. İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın diziden ayrılacağı konuşulurken; Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer’inde çıkış yaptığı söylentiler arasında yerini almıştı. Şimdi ise o ismin diziden ayrılacağı resmen ortaya çıktı!
Sevilerek takip edilen dizinin son bölümünde büyük final yapılmıştı. Dizide Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil ise dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte ekranlara vedasını duyurmuştu. Diziden ayrılan başarılı oyuncunun arkasından ise ayrılıkların ardı arkası hiç kesilmedi!
Pelin Akil’in vedasından hemen sonra İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın diziden ayrılacağı yönünde iddialar gelmişti. Bu iddiaların doğru olma ihtimalini yükselten paylaşım yapan Ozan Akbaba, milyonları şok etmişti! Peki, şimdi diziden kim ayrılıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.