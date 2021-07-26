Kerem Bürsin Hande Erçel’i Dudaklarından Şak Diye Öptü! Aşkını Dünyaya Haykırdı, Çığlıklar Çığlığı Bastırdı! Hande Erçel’in Tepkisi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sokak ortasında öpüşürken görüntülenince milyonlar şok oldu! Aşkını tüm dünyaya haykıran başarılı oyuncu Kerem Bürsin, hayranları tarafından gelen çığlıklara karşılık olarak ise bomba bir hamlede bulundu! Çığlıklar çığlığı bastırırken; Hande Erçel’in tepkisi ise sosyal medyaya damgasını vurdu!
Sen Çal Kapımı dizisinin ilk sezonundan sonra Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivlerde tatile çıkmış ve tatilden sevgili olduklarını gösteren pozlar paylaşmışlardı. Maldivler dönüşünde el ele görüntülenen ikili sevgili olduklarını resmen açıklamışlardı.
Sen Çal Kapımı dizisinin ikinci sezonuna sevgili olarak başlayan iki isim, reytinglerin artmasına neden olmuştu. Konusu değiştirerek; zaman kayması yapan başarılı dizide yaşananlar ise seyircileri ekranlara bağlamıştı. Eda ve Serkan’ın hikayesine farklı bir boyut kazandıran Sen Çal Kapımı dizisi izleyicisinden tam puan almıştı. Peki, ikili nasıl bir halde görüldü? Hande Erçel beklenmeyen öpücüğün karşılığında nasıl bir tepki verdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.