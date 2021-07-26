Kerem Bürsin Hande Erçel’i Dudaklarından Şak Diye Öptü! Aşkını Dünyaya Haykırdı, Çığlıklar Çığlığı Bastırdı! Hande Erçel’in Tepkisi…

Sen Çal Kapımı dizisinin ilk sezonundan sonra Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivlerde tatile çıkmış ve tatilden sevgili olduklarını gösteren pozlar paylaşmışlardı. Maldivler dönüşünde el ele görüntülenen ikili sevgili olduklarını resmen açıklamışlardı.

Sen Çal Kapımı dizisinin ikinci sezonuna sevgili olarak başlayan iki isim, reytinglerin artmasına neden olmuştu. Konusu değiştirerek; zaman kayması yapan başarılı dizide yaşananlar ise seyircileri ekranlara bağlamıştı. Eda ve Serkan’ın hikayesine farklı bir boyut kazandıran Sen Çal Kapımı dizisi izleyicisinden tam puan almıştı. Peki, ikili nasıl bir halde görüldü? Hande Erçel beklenmeyen öpücüğün karşılığında nasıl bir tepki verdi?



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