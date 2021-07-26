Ethereum'da Güzel Hareketler! Geçen Hafta Alan Karına Kar Kattı!
Pazartesi günü Ethereum, Investing.com Index üzerinde 10,08% oranında değer kazanarak $2.368,66 seviyesinden işlem gördü. Bu 21 Temmuz tarihinden beri görülen en büyük bir günlük artış. İşte detaylar...
Bu hareketle beraber Ethereum piyasa değeri $274,97B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 17,85% oldu. Ethereum kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $479,29B olarak belirlendi.
Ethereum, geçtiğimiz 24 saat içinde $2.174,44 ile $2.368,66 seviyeleri arasında işlem gördü.
Ethereum, geçtiğimiz yedi gün içinde 23,5% artış yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $21,21B veya toplam hacme göre 22,48% oranında oldu. Ethereum, geçtiğimiz yedi günde $1.720,7018 ile $2.368,7402 seviyeleri arasında işlem gördü.
Ethereum fiyatı 12 Mayıs tarihindeki $4.366,10 seviyesinden 45,75% daha düşük.
Kripto para piyasalarındaki gelişmeler
Investing.com Index üzerinde Bitcoin 14,21% oranında yükseldi ve $38.678,3 seviyesinden işlem gördü.
Investing.com Index üzerinde Tether ise 0,01% düştü ile $1,0008 seviyesinden işlem gördü.
Bitcoin piyasa hacmi $723,31B veya toplam piyasa hacminin 46,96% kısmı olarak ölçülürken Tether toplam piyasa hacmi $61,84B veya toplam piyasa hacminin 4,01% olarak belirlendi.
26 Tem 2021 - 17:24 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.