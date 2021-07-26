Ethereum'da Güzel Hareketler! Geçen Hafta Alan Karına Kar Kattı!

Bu hareketle beraber Ethereum piyasa değeri $274,97B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 17,85% oldu. Ethereum kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $479,29B olarak belirlendi.

Ethereum, geçtiğimiz 24 saat içinde $2.174,44 ile $2.368,66 seviyeleri arasında işlem gördü.

Ethereum, geçtiğimiz yedi gün içinde 23,5% artış yaşadı ve 24 saatlik işlem hacmi $21,21B veya toplam hacme göre 22,48% oranında oldu. Ethereum, geçtiğimiz yedi günde $1.720,7018 ile $2.368,7402 seviyeleri arasında işlem gördü.

Ethereum fiyatı 12 Mayıs tarihindeki $4.366,10 seviyesinden 45,75% daha düşük.

Kripto para piyasalarındaki gelişmeler

Investing.com Index üzerinde Bitcoin 14,21% oranında yükseldi ve $38.678,3 seviyesinden işlem gördü.

Investing.com Index üzerinde Tether ise 0,01% düştü ile $1,0008 seviyesinden işlem gördü.

Bitcoin piyasa hacmi $723,31B veya toplam piyasa hacminin 46,96% kısmı olarak ölçülürken Tether toplam piyasa hacmi $61,84B veya toplam piyasa hacminin 4,01% olarak belirlendi.