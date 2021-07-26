A101 ve BİM Market Son Nokta Demişti, Olmadı! O Market Sadece 10 Liraya Satışa Çıkardığını Duyurdu! Akın Edildi, Son Bir Kaç Ürün Kaldı! Saatlerle Yarışılıyor...

Akın akın alınan ürünler indirim keyfini artırırken; birçok vatandaş ise durumdan oldukça memnun olduğunu açıkladı! A101 ve BİM gibi marketlerde adeta bir ilki yaşatan Trendyol, alışveriş sevenlerin yüreklerini hoplattı! Binlerce ürünü sadece 10 liraya satışa çıkaran başarılı uygulama dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

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Dönem dönem indirimlerine indirim katarak kampanyaları duyuran Trendyol, gönüllerde adeta taht kurdu. Sadece kendi markası için değil birçok diğer markayla da birlikte çalışan Trendyol, en çok tercih edilen ve en çok beğenilen markaların eşyalarına özellikle ekstra bir indirim yapıyor! Peki, indirimde olan ürünler neler?



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