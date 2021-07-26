- 26 Tem 2021 - 18:42 G: 26 Tem 2021 - 18:51

A101 ve BİM Market Son Nokta Demişti, Olmadı! O Market Sadece 10 Liraya Satışa Çıkardığını Duyurdu! Akın Edildi, Son Bir Kaç Ürün Kaldı! Saatlerle Yarışılıyor...

Milyonlarca vatandaşın kalbini gerek indirimli ürünleriyle gerekse aktüel eşyalarıyla kazanan A101, Bim ve Şok gibi marketlere çok büyük bir rest geldi. Sadece 65 liraya torba torba alışveriş yapabilme şansını yakalayan müşteriler; milyonları ayağa kaldırdı! Birçok kişi durum hakkında; “A101 bile şaşıp kalmıştır”, “Bim hazırlıksız yakalandı” yorumlarına neden oldu.

Akın akın alınan ürünler indirim keyfini artırırken; birçok vatandaş ise durumdan oldukça memnun olduğunu açıkladı! A101 ve BİM gibi marketlerde adeta bir ilki yaşatan Trendyol, alışveriş sevenlerin yüreklerini hoplattı! Binlerce ürünü sadece 10 liraya satışa çıkaran başarılı uygulama dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

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Dönem dönem indirimlerine indirim katarak kampanyaları duyuran Trendyol, gönüllerde adeta taht kurdu. Sadece kendi markası için değil birçok diğer markayla da birlikte çalışan Trendyol, en çok tercih edilen ve en çok beğenilen markaların eşyalarına özellikle ekstra bir indirim yapıyor! Peki, indirimde olan ürünler neler?

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26 Tem 2021 - 18:42 Ankara- Yaşam

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