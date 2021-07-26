Amerika'dan Sonra Goldman Sachs'da Avrupa İçin Harekete Geçti! Kripto ETP Hizmeti Başlıyor!
Goldman Sachs, Avrupa'da müşterilerine kriptoya dayalı ETP (borsa yatırım ürünü) hizmeti sağlamaya başladı. İşte detaylar...
Coindesk internet sitesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı Goldman Sachs Avrupa'da bazı hedge fonlara kripto bağlantılı ETP'lerde takas hizmeti sunmaya başladı. Habere göre şu anda hizmet az sayıda hedge fon ile sınırlı tutuluyor.
Goldman Sachs'ın anılan hizmeti daha geniş müşteri tabanına yaymak için iç değerlendirme sürecinde olduğunun da altı çizildi. Coindesk, daha önce de Bofa'nın Avrupa'da benzer hizmetleri vermeye başladığını yazmıştı.
26 Tem 2021 - 18:06 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.