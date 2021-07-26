- 26 Tem 2021 - 18:06 G: 26 Tem 2021 - 18:12

Amerika'dan Sonra Goldman Sachs'da Avrupa İçin Harekete Geçti! Kripto ETP Hizmeti Başlıyor!

Goldman Sachs, Avrupa'da müşterilerine kriptoya dayalı ETP (borsa yatırım ürünü) hizmeti sağlamaya başladı. İşte detaylar...

Coindesk internet sitesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı Goldman Sachs Avrupa'da bazı hedge fonlara kripto bağlantılı ETP'lerde takas hizmeti sunmaya başladı. Habere göre şu anda hizmet az sayıda hedge fon ile sınırlı tutuluyor.

Goldman Sachs'ın anılan hizmeti daha geniş müşteri tabanına yaymak için iç değerlendirme sürecinde olduğunun da altı çizildi. Coindesk, daha önce de Bofa'nın Avrupa'da benzer hizmetleri vermeye başladığını yazmıştı.

26 Tem 2021 - 18:06 - Ekonomi

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