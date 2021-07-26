Amazon İddiaları Giderek Büyüyor! Bu Altcoin İle Gizliden Çalışıyor! Fiyat Tavan Yaptı!

Popüler altcoin Amp, Amazon iddialarıyla yükselişe geçti

Amazon ile beraber çalışacağı iddia edilen AMP, yazım sırasında 0.068 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 36 oranında artış yaşadı. Altcoin, gün içerisinde 0.08 dolara kadar yükseldi. 1,1 milyondan fazla abonesi olan popüler YouTube kanalı BitBoy Crypto da Amazon ile AMP arasındaki iddialar hakkında konuştu. Amazon’un içinden kaynaklara atıfta bulunan BitBoy, e-ticaret devinin iki kripto projesi olan AMP ve Algorand ile çalıştığına dair güçlü söylentiler olduğunu söyledi.

AMP, temel olarak, her türlü değer aktarımı için anında, doğrulanabilir güvenceler sunan dijital bir teminat tokenıdır. Bu nedenle, Amazon kripto ödemelerini kabul etmeyi düşünürken, AMP onun potansiyel ortağı olabilir. Geçen Cuma Amazon, Blockchain ve kripto bölümü için bir Ürün Lideri aradığını belirten bir iş ilanı yayınladı.

Amazon’un Bitcoin ve altcoin’leri entegre edeceği iddiası

e-ticaret devi, yeni bir yöneticiyi işe almanın yanı sıra Bitcoin ödemelerini de entegre etmek istiyor. Eğer bu iddia doğruysa Amazon, piyasa değerine göre en büyük ilk 10 şirket arasında Bitcoin’i kabul eden ikinci şirket olacak. İlki, Elon Musk’ın liderliğindeki Tesla idi. Amazon ile çalışan “içeriden bir kaynak”, City AM isimli bir gazeteye Amazon’un 2021’in sonuna kadar BTC ve kripto ödemelerini “kesinlikle” başlatacağını söyledi.

Ayrıca BitBoy Crypto, Amazon’un yeni CEO’su Andy Jesse’nin çok kripto yanlısı olduğunu da kaydetti. BTC dışında, Amazon’daki yöneticiler, ilk on kripto para biriminden bazılarını entegre etmek için çalışıyor. Kaynağa göre “Ethereum, Cardano ve Bitcoin Cash, çevrimiçi olarak en popüler sekiz kripto para birimi de” entegre edilmeye hazır olacak.